Serie B – I Fiorenzuola Bees graffiano i Tigers Romagna e tornano alla vittoria: finisce 77-82 a Cervia

I Fiorenzuola Bees fanno visita ai Tigers Romagna nella gara valevole per la 25ª Giornata Campionato Serie B Girone C Old Wild West; Brighi da ex di giornata inaugura la giornata con 5 punti personali, ma Re e Preti danno il vantaggio ai Bees quasi immediatamente. 5-9 al 4’.

Bracci dalla media distanza tiene incollate le squadre al 7’ (13-13), ma Preti con 2 bombe consecutive fa tenere il muso avanti ai Bees. 16-18. Lombardo chiude il primo quarto a -2 per i Tigers. 19-21.

Hidalgo in apertura di secondo quarto con il terzo tempo a partire da lontano scucchiaia letteralmente il 23-23 facendo esultare il PalaSport di Cervia, con le Tigers che si portano avanti con il movimento di potenza di Lovisotto.

Tamali spalle a canestro inventa il semigancio destro per il 31-28 in favore dei Tigers al 15’.

Preti e Lovisotto si scambiano triple pesanti reciprocamente, con Casagrande che con il terzo tempo in esitazione fa tornare Fiorenzuola sul -3 al 17’. 37-34. Le squadre mantengono una partita a tanti possessi, con Sebrek e Ricci che chiudono il primo tempo sul 41-41.

Secondo tempo

Re è l’uomo in più’ per i Bees ad inizio terzo quarto su entrambi i lati del campo, mentre in casa Tigers Romagna è Hidalgo ad accendersi con due conclusioni difficili consecutive. 45-45 al 23’.

Caverni punisce con la tripla la zona dei padroni di casa (46-51 al 24’), ma i Tigers tornano a contatto in un amen con la tripla in transizione di Brighi che costringe al timeout coach Lottici al 26’. 51-51.

Casagrande e Magrini realizzano due triple importanti a cavallo del 28’, portandosi sul +5 ed obbligando coach Conti a sua volta al timeout sul 55-60.

Bracci riesce a ricucire il gap con due iniziative personali, in casa Bees invece è del giovane Bettiolo il reverse tutt’altro che semplice che chiude il terzo quarto sul 60-62. Ad inizio dell’ultimo quarto i padroni di casa inaugurano le danze con un parziale da 9-0 chiuso dalla tripla dall’angolo di Hidalgo. 68-62.

Preti e Giorgi riportano a -1 i Bees al 34’, ma Hidalgo dalla stessa mattonella di pochi secondi prima fa esultare la panchina dei padroni di casa. 73-67. Giacche’ spara una bomba di tabella che la dice lunga sugli artigli che i Bees vogliono usare per rimanere attaccati ad una partita la cui inerzia sembra svoltare, con Casagrande che finalmente impatta dall’angolo la sfida sul 75-75 al 37’.

E’ Magrini a meno di 90 secondi dalla fine a sfruttare lo scarico dal post di Giorgi e colpire per il sorpasso targato Fiorenzuola. 75-78 e timeout Tigers. Hidalgo in penetrazione a 10 secondi dalla fine riporta i Tigers sul -1, con i padroni di casa obbligati al fallo sistematico su Magrini. Il numero 99 dei Bees fa 2/2. Hidalgo prova la tripla della disperazione che si infrange sul ferro, con Magrini ancora dalla linea della carità ad arrotondare sul 77-82 finale che consegna la vittoria ai Fiorenzuola Bees.

Tigers Romagna vs Fiorenzuola Bees 77-82

(19-21; 41-41; 60-62)

Tigers Romagna: Brighi 16; Lovisotto 10; Stella ne; Chiapperini ne; Sebrek 6; Hidalgo 22; Bracci 11; Poggi; Rossi 7; Lombardo 3; Tamani 2. All. Conti

Fiorenzuola Bees: Casagrande 17; Re 7; Caverni 5; Giacchè 5; Giorgi 10; Preti 19; Biorac ne; Bettiolo 2; Ricci 3; Magrini 14. All. Lottici