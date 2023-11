Serie B – Contro NPC Rieti i Fiorenzuola Bees cercano la prima vittoria esterna stagionale

Dopo la grande vittoria infrasettimanale al PalArquato contro la JuveCaserta, per i Fiorenzuola Bees di coach Lorenzo Dalmonte è tempo di rimettersi in viaggio, con tappa il PalaSojourner di Rieti per affrontare la NPC Rieti.

Domenica alle ore 18.00 verrà alzata la palla a due dell’8° Giornata Campionato Serie B Nazionale Old Wild West, con Fiorenzuola desiderosa di conquistare la prima vittoria esterna stagionale che le consentirebbe di arrivare ad 8 punti in classifica.

Il punto su Fiorenzuola

Capitan Ricci e compagni arrivano alla sfida con il morale alto dopo la bella vittoria ottenuta negli ultimi istanti della sfida a Castell’Arquato, con l’81-78 finale che è arrivato grazie ad una bella prova da parte di Jacopo Preti, con 19 punti e 6 rimbalzi cui sono seguite le ottime prove di Noah Giacchè (12 punti, 4 rimbalzi e 7 assist per lui) e Alessandro Voltolini (11 punti e 50% dal campo).

Oltre alle statistiche, una delle note più positive dell’incontro è stata rappresentata dal rientro in campo di Ilija Biorac, con il giovane classe 2004 che nei suoi 14 minuti di pura voglia ha rappresentato un vero fattore di energia e solidità sotto le plance.

NPC Rieti arriva alla sfida con 2 punti totalizzati finora in 7 partite, con l’ultima sfida infasettimanale persa in quel di Sant’Antimo per 82-69 dopo una partenza ad handicap per la squadra di coach Ponticiello, con il parziale di 24-13 a fine primo quarto.

Come sta Rieti?

In casa Rieti sono comunque state positive le prove di Mattia Da Campo con ben 23 punti realizzati e 8 rimbalzi in 37 minuti, cui è seguito Mattia Melchiorri con 12 punti realizzati.

E’ proprio Da Campo, ala classe 1997 ex Orzinuovi, Ragusa e Bergamo, il top scorer di Rieti con 15 punti e 6,6 rimbalzi catturati di media in stagione; dietro di lui seguono Markovic e Cavallero, entrambi oltre la doppia cifra di media.

In casa NPC Rieti la stagione era iniziata nel migliore dei modi con una grande vittoria casalinga ai danni della Pielle Livorno, con le 6 sconfitte a seguire che rendono la sfida contro Fiorenzuola di cruciale importanza per la squadra laziale.

Coach Dalmonte ha parlato così in vista della sfida a Rieti

”Abbiamo voluto resettare dopo la vittoria contro Caserta dal giorno dopo la nostra vittoria infrasettimanale, mantenendo tutto ciò che di positivo abbiamo fatto dentro al nostro bagaglio.