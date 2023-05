Serie B – Dentro o fuori: la Bakery si gioca l’accesso alla nuova B nazionale con Senigallia – AUDIO

Ci siamo, è tempo di playoff. Dopo una stagione lunga e faticosa, iniziata con tanti dubbi e conclusa in crescendo, per la Bakery Piacenza è arrivato il momento di immergersi in quella che oltreoceano viene chiamata post-season: i playoff. A differenza degli altri anni, però, l’appendice più bella e intensa del basket sarà particolarmente breve per i biancorossi, che si giocheranno l’accesso alla prossima Serie B Nazionale in una sola serie al meglio delle cinque partite con la Goldengas Senigallia. Sì, è così. Quest’anno il regolamento LNP ha deciso di spezzare in due la terza lega nazionale, per cui le prime quattro del girone si giocheranno l’accesso alla Serie A2, mentre le altre squadre – dal quinto al dodicesimo posto – battaglieranno per accedere a questa nuova categoria. Una serie secca: chi vince avanza, chi perde verrà riposizionato nella B2 Interregionale insieme alle squadre già retrocesse.

Gara 1, domenica 14 maggio al PalaBakery di Piacenza

Gara 2, martedì 16 maggio al PalaBakery di Piacenza

Gara 3, venerdì 19 maggio al PalaSport di Senigallia

Ev. Gara 4, domenica 21 maggio al PalaSport di Senigallia

Ev. Gara 5, mercoledì 24 maggio al PalaBakery di Piacenza*

*Piacenza si è guadagnata il diretto di giocare l’eventuale Gara 5 di fronte al proprio pubblico per il miglior piazzamento ottenuto in regular season.

Il punti sugli avversari

Per Piacenza c’è quindi Senigallia, formazione che ha chiuso all’undicesimo posto (13-15) e che i biancorossi (16-12) hanno battuto agevolmente sia all’andata che al ritorno. Insomma, una sfida che sulla carta sembra abbordabile, ma guai a sottovalutare i playoff. Il roster allenato da coach Filippetti presenta alcuni elementi di grande qualità, come Santucci e Giacomini. L’ex Omegna produce quasi 20 punti a partita (18.3) con oltre 4 rimbalzi, mentre il play, oltre a smazzare 5.3 assist a sera, segna 11.7 punti. Fondamentale anche Matteo Neri nello scacchiere tattico dei marchigiani: il classe 1998, insieme a Emanuele Musci, garantisce punti, rimbalzi e verticalità. A chiudere il quintetto il centro Simone Pozzetti. Poi, dalla panchina, occhio all’esperienza di Giannini e alla freschezza di Gnecchi, Lemmi e Valle.