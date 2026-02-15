Serie B – Dominio Assigeco nel derby cittadino: Bakery surclassata 58-95

Torna alla vittoria l’UCC Assigeco Piacenza, e lo fa nel migliore dei modi. Dopo un primo quarto equilibrato non c’è storia sul parquet del PalaFranzanti, con i Lupi che dominano il derby cittadino contro la Bakery, trovando un successo che gli consente di rimanere attaccati al treno playoff.

Decisivi due break pesantissimi nel secondo e terzo quarto, con coach Lottici nel finale in grado di dare spazio a tutti i componenti del roster. Ben sei uomini in doppia cifra in una serata che sarebbe stata perfetta senza l’infortunio muscolare di Mazzucchelli, uscito anzitempo nel corso del secondo quarto. Tra pochi giorni si torna subito in campo, con il turno infrasettimanale in programma giovedì sera al PalaBanca contro Vicenza.

Le parole del coach

“È sempre bello vincere un derby. Abbiamo approcciato molto bene la partita e tenuto sempre alto il livello della concentrazione, mostrando una grande spirito di squadra: è quello che dobbiamo ricercare anche nelle prossime sfide. Al di là dei pochi punti in classifica la Bakery è una squadra che spesso è riuscita a giocarsela fino alla fine, ma con una grande mentalità di squadra i miei ragazzi sono stati bravi a offrire per tutto l’arco della gara una prestazione di spessore”.

Bakery Piacenza – UCC Assigeco Piacenza 58-95

(14-17; 14-29; 16-26; 14-23)

Bakery Piacenza: Salvatore Borriello 18 (6/11, 2/5), Luca Giannone 5 (1/4, 0/1), Edoardo Beccari 3 (1/1 da tre), Federico Ricci 15 (3/9, 3/5), Adam Adamu Abba 4 (1/4 da due); Emanuele Morvillo 0 (0/2 da due), Alessandro Dore 0 (0/2, 0/2), Pietro Bocconcelli 3 (0/7, 1/5), Armin Korlatovic 7 (3/4 da due), Filippo Banella 3 (1/2 da tre), Francesco Salvaderi 0, Giovanni Scardoni (0/1 da tre). Allenatore: Giorgio Salvemini (assistenti: Alessandro Bernini, Ludovico Bazzoni, Riccardo Tomassini).

UCC Assigeco Piacenza: Leonardo Valesin 16 (5/7, 2/4), Lorenzo Calbini 23 (5/7, 4/7), Dalton Pepper 11 (1/2, 3/5), Giovanni Poggi 10 (3/3, 1/2), Simon Anaekwe 8 (3/5 da due); Andrea Mazzucchelli 0 (0/2 da due), Gianmarco Fiorillo 10 (1/3, 2/3), Martino Criconia 6 (0/1,1/2), Massimiliano Ferraro 0 (0/4 da tre), Joaquin Sarmiento 11 (2/2, 2/2), Kuot Yak Deng Kuot 0, Gabriele Cattivelli 0. Allenatore: Simone Lottici (assistenti: Roberto Villani, Luca Ogliari).

