Rugby – Lyons surclassati 73-7 dalle Fiamme Oro a Roma

Dominio assoluto delle Fiamme Oro che davanti al pubblico di casa superano nettamente il Sitav Rugby Lyons con il punteggio di 73-7, conquistando cinque punti preziosi nella classifica della Serie A Élite. Giornata davvero nera per i Lyons, mai in partita e completamente surclassati dai forti avversari.
La formazione allenata da Daniele Forcucci indirizza il match già nella prima frazione, chiusa sul 21-7 grazie alle mete di Drudi, Guardiano e Bartolini, tutte trasformate da un preciso Di Marco. Gli ospiti riescono a rispondere solo allo scadere del primo tempo con la marcatura di Bance, trasformata da Camero.
Nella ripresa le Fiamme Oro aumentano ulteriormente il ritmo, sfruttando al meglio ampiezza e continuità offensiva. Arrivano così le mete di Lai, ancora Guardiano, Barducci, Cornelli, Di Marco, Chianucci, Fragnito e Gambarelli, con Di Marco protagonista assoluto anche al piede (9 trasformazioni su 11) e autore di una prestazione maiuscola.
Il Sitav Rugby Lyons prova a contenere la pressione romana ma fatica a trovare soluzioni efficaci, restando anche in inferiorità numerica dal 55’ per il cartellino giallo a Bance. La gara si chiude sul definitivo 73-7 dopo 80 minuti di gioco.
Al termine dell’incontro, il riconoscimento di Simecom Player of the Match viene assegnato ad Andrea De Marchi (Fiamme Oro Rugby), premiato per l’impatto e la continuità mostrati nel corso del match.
Fiamme Oro Rugby v Sitav Rugby Lyons 73-7 (21-7)
Marcatori: p.t.: 3’ m. Drudi tr. Di Marco (7-0); 22’ m Guardiano tr Di Marco (14-0); 23’ m Bartolini tr Di Marco (21-0); 40+2 m Bance tr Camero (21-7) s.t.: 42’ m Lai tr Di Marco (28-7); 56 m Guardiano tr Di Marco (35-7); 61’ m Barducci (40-7); 67’ m Cornelli tra Di Marco (47-7); 72’ m Di Marco (52-7); 77’ m Chianucci tr Di Marco (59-7); 79’ m Fragnito tra Di Marco (66-7); 80+1 m Gambarelli tr Di Marco (73-7)
Fiamme Oro Rugby: Cornelli; Lai, Forcucci (55’ Fusari F.), Gabbianelli, Guardiano (cap) (61’ Canna); Di Marco, Piva (61’ Gambarelli); De Marchi, Drudi (55’ Chianucci), Angelone (53’ Stoian); Piantella, Fragnito; Morosi (49’ Carnio), Corvasce (55’ Di Censi), Bartolini (55’ Barducci). all. Daniele Forcucci
Sitav Rugby Lyons: Via G (53’ Colombo); Calosso, Nalaga, Rodina, Pasini; Camero (53’ Russo), Via A (53’ Franzoso); Moretto (cap), Bance, Cisse (25’ Perazzoli); Bottacci (57’ Salerno), Cutler; Horgan (51’ Moretti), Scatigna (57’ Maggiore), Libero (57’ Bona). all. Tino Paoletti
Simecom Player of the match: Andrea De Marchi (FOR)
Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 5 – Sitav Rugby Lyons 0