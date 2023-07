Giungono brutte notizie per la partenza dei campionati minori. La Serie B e la Serie C, infatti, non partiranno prima di settembre, considerati tutti i vari step dei ricorsi fra TAR e Consiglio di Stato e il fatto che riammissioni e ripescaggi non verranno ufficializzati prima del 29 agosto. L’ennesima estate da incubo per il calcio italiano.