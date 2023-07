Clamoroso! Il Coni accoglie il ricorso del Perugia contro il Lecco. Il Piacenza torna a sognare la Serie C

Clamoroso quello che è successo questa sera! Clamoroso! Il Piacenza calcio può sognare nuovamente la Serie C nonostante la retrocessione sul campo. Spieghiamo.

La Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, proprio poche ore fa, ha respinto il ricorso del Siena e promosso l’Atalanta Under 23 in Serie C. Ha bocciato il ricorso della Reggina e favorito due ripescaggi: quello del Brescia in Serie B e quello dell’Alcione (la prima avente diritto) in C, proprio nello spot lasciato libero dalle rondinelle. E poi, clamorosamente, ha accolto il ricorso del Perugia contro il Lecco (che potrebbe ripartire dalla terza categoria), ripescando gli umbri in Serie B e lasciando libero un posto in C, utile al Piacenza calcio per tornare tra i professionisti nonostante la retrocessione. Un ribaltone incredibile in cui nessuno credeva, e che ora potrebbe riservare un esito insperato.

In ogni caso, occorre ricordare che questa sentenza non è definitiva, e restano due strade (le ultime) per far valere le proprie ragioni: il ricorso al Tar e al Consiglio di Stato.