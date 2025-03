Serie B – Fiorenzuola Bees, a Ragusa è un vero e proprio scontro salvezza

La stagione regolare del Campionato Serie B Nazionale Old Wild West 2024/2025 si avvicina al suo epilogo e ogni partita assume un peso specifico fondamentale. Domenica 23 marzo 2025, il PalaPadua di Ragusa sarà il teatro di una sfida ad alta tensione tra Virtus Ragusa e Fiorenzuola Bees, valida per la 33° giornata. Due squadre che lottano per la salvezza, due percorsi complessi che si incrociano in un match che promette spettacolo e grande intensità.

Gli avversari

La squadra siciliana, guidata dai coach Lia – Di Gregorio, arriva all’appuntamento con il vento in poppa, reduce da tre vittorie consecutive. L’ultima, il successo per 79-69 nel derby contro la Fortitudo Agrigento, ha confermato la crescita della formazione del Presidente Sabbatini, che ha ritrovato compattezza e fiducia nei propri mezzi. Con 16 punti in classifica, la Virtus occupa il penultimo posto, l’ultimo utile per disputare i playout, e punta a consolidare la propria posizione con un’altra vittoria davanti al pubblico amico.

Il momento di Fiorenzuola

Dall’altra parte, Fiorenzuola Bees approda in Sicilia con 18 punti e una posizione leggermente più favorevole, ma con la consapevolezza di dover cancellare il ricordo del pesante 59-83 incassato all’andata l’8 dicembre. Quella sconfitta rappresentò forse il momento più buio della stagione per i ragazzi di coach Dalmonte, che hanno attraversato mille difficoltà tra infortuni e alti e bassi. Tuttavia, la squadra sembra aver trovato la giusta identità, come dimostrato dall’incredibile rimonta contro la Robur Saronno nell’ultima giornata: sotto di 18 punti nel terzo quarto, i Bees hanno ribaltato il risultato vincendo 83-79 grazie alle prove straordinarie di Alessandro Voltolini (21 punti) e Magaye Seck (8 punti e 18 rimbalzi).

Sia Virtus Ragusa che Fiorenzuola Bees si presentano a questa sfida con il morale alto e la consapevolezza di giocarsi una fetta importante di stagione. Da un lato, la voglia dei siciliani di allungare la striscia positiva per garantirsi almeno i playout; dall’altro, la determinazione degli emiliani di allontanarsi il più possibile dalla zona calda della classifica. L’equilibrio e la posta in palio renderanno il match una battaglia intensa, dove ogni possesso potrebbe fare la differenza.

L’appuntamento è fissato: domenica 23 marzo, al PalaPadua di Ragusa, il parquet sarà il giudice di una sfida che si preannuncia infuocata.