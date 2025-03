Piacenza – Pistoiese, al via l’ultima tranche di campionato: al “Garilli” sarà subito big match

Il Piacenza ha giovato della settimana di stop per recuperare qualche giocatore, fare un meticoloso lavoro atletico e prepararsi ad affrontare al meglio l’ultima parte del campionato.

L’ultimo mese è stato particolarmente felice per i biancorossi: sono arrivati 8 punti e 4 risultati utili consecutivi che hanno allontanato il club di via Gorra dalle pericolose posizioni della zona play out. Ora il Piacenza ha una manciata di formazioni tra sé e la zona rossa e conserva 4 punti di vantaggio sul 13esimo posto. Per proseguire la striscia vincente servirà una vera e propria impresa contro la quarta della classe Pistoiese

Mai così “solidi”

Sebbene il pari senza reti sul campo della Sammaurese faccia storcere il naso a molti, è chiaro che il Piacenza dell’ultimo periodo abbia trovato un equilibrio come forse mai prima in questo campionato (clicca qui per riascoltare “Caffè Biancorosso“). Un solo gol subito negli ultimi 360 giri di lancette. Merito va in gran parte ad un centrocampo di qualità. Ora il mister avrà più scelta anche in questa zona del campo che, fino ad oggi, è sempre stato martoriata dagli infortuni: tornano infatti a disposizione sia Tentoni che Corradi.



Franzini torna tra i pali

Non è un dettaglio di poco conto. Rossini ha di fatto sconfessato sia Greco, ai margini del progetto sin dai 3 errori compiuti contro il Corticella, sia Di Giorgio, che ha giocato solo una frazione contro il Tuttocuoio. Il tecnico ha preferito dover rinunciare ad avere tutti giocatori di ruolo in mezzo al campo pur di avere tra i pali Morosoli. Franzini offre sia garanzie tecniche che criteri anagrafici: è infatti un 2005. quindi un “under” e consente al tecnico scelte più fluide nell’undici iniziale.

Pistoiese, una corazzata che ha smesso di sognare



L’olandesina ha un ruolino di marcia devastante. Solo due sconfitte nelle ultime 12 con Forlì e Ravenna, ossia prima e seconda della classe che proprio domenica si contenderanno la leadership. Un primato che non è mai stato arancione in questa stagione, anzi il club toscano ha vissuto un esonero ad inizio novembre con Giacomarro che ha dovuto lasciare anzitempo la panchina. Al suo posto è arrivato Alberto Villa che ha disegnato la squadra con il 3-5-2: davanti ha due giocatori top, ossia Sparaciello e Simeri, il primo ha esperienze in C e sta giocando la sua miglior stagione, il secondo ha segnato oltre 100 gol in partita. Per dirla in poche parole, al “Garilli” gli ospiti, classifica alla mano, avranno tutti i favori del pronostico, ma sappiamo bene che questo potrebbe paradossalmente essere un vantaggio per il Piacenza che, non avendo nulla da perdere potrebbe provare a cuor leggero ad assestare il colpaccio.

La probabile formazione

Piacenza 3-5-2. Franzini, Iob, Zucchini, Somma; Napoletano, Palma, Muhic, Andreoli, Ruiz; D’Agostino; Recino. All Rossini.



Le gare della 28esima giornata, girone D di serie D

domenica 23 marzo, ore 14:30

Piacenza – Pistoiese DIRETTA SU RADIO SOUND

Corticella – Fiorenzuola FLASH SU RADIO SOUND

Cittadella Vis Modena – Sammaurese

Forlì – Ravenna

Imolese – Sasso Marconi

San Marino – Tuttocuoio

Tau – SDC Progresso

Zenith Prato – Lentigione

United Riccione – Prato



La classifica

Forlì 66; Ravenna 64; Tau 53; Pistoiese 52; Lentigione 48; Cittadella Vis Modena e Imolese 38; Tuttocuoio 37; Prato 35; Piacenza e Progresso 33; Sasso Marconi 31; Zenith Prato e Corticella 29; San Marino 26; United Riccione 22 , Sammaurese 21; Fiorenzuola 16