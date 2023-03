Pallacanestro Fiorenzuola Bees comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Signor Gianluigi Galetti.

La Società ringrazia il tecnico per la professionalità dimostrata nel corso di 4 stagioni, prima in Serie C Gold Emilia Romagna e poi in Serie B Old Wild West, e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera.