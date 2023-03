Serie A2 – L’Assigeco domina la JuVi Cremona e riconquista il sesto posto in classifica

Vittoria agevole per l’Assigeco Piacenza che trova due punti importanti contro la JuVi Cremona sul parquet del PalaBanca. Dopo il trionfo casalingo di Agrigento i biancorossoblu erano costretti alla vittoria per non cedere ai siculi il sesto posto in classifica, e i ragazzi di coach Salieri hanno confezionato una prestazione convincente che permette loro di restare più in corsa che mai per l’approdo all’imminente post-season.

Cremona parte bene, lotta strenuamente nel primo tempo, ma poi nel terzo quarto subisce il parziale decisivo alla vittoria di una Piacenza trascinata dai 40 punti del tandem Cesana-Miaschi e dalle solide prestazioni di Skeens (11 punti e 16 rimbalzi) e un ottimo Galmarini (11 punti e 4 rimbalzi) in uscita dalla panchina. Nota dolente della serata biancorossoblu è sicuramente il nuovo guaio fisico di McGusty, appena tornato da un problema muscolare e già costretto ad abbandonare il gioco anzitempo per un infortunio ancora da valutare. Ora l’Assigeco sarà chiamata all’ultimo sforzo della stagione regolare nella trasferta di Trapani, in cui la vittoria regalerebbe definitivamente l’approdo alla post-season alla formazione piacentina.

JuVi Cremona – Assigeco Piacenza 92-76

(22-18; 22-18; 26-17; 22-22)

Assigeco Piacenza: Gajic 0, Skeens 11, McGusty 10, Miaschi 18, Cesana 22, Pascolo 7, Soviero 2, Portannese 7, Galmarini 11, Querci 4, Franceschi NE, Gherardi NE. All.: Salieri

Ferraroni JuVi Cremona: Fanti 5, Allen 11, Nasello 6, Reati 3, Douvier 19, Boglio 8, Milovanovic 0, Pianegonda 7, Vincini 11, Giulietti 5. All.: Crotti