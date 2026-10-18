Serie B – I Fiorenzuola Bees con tanto rammarico; a Ferrara vince la Adamant per 63-61

I Fiorenzuola Bees di coach Del Re fanno visita ad una Ferrara Basket a punteggio pieno con la volontà di cercare due punti importanti in chiave classifica.

La cronaca

Tiberti arma la mano da subito per il 2-5 con il tiro dall’arco, ma Misolic risponde con il gioco a due insieme a Paolin per dare spinta all’attacco estense. Marinelli, rientrato in campo per la sfida, dopo 2 minuti esce per un risentimento muscolare al flessore e da una mazzata al piano partita Bees. Capitan Ambrosetti prova a prendere per mano Fiorenzuola con la tripla del 6-10, ma Bottioni (il grande ex della sfida) dalla linea della carità fa 2/2. 8-10 al 3’.

Le percentuali calano a metà primo quarto da entrambi i lati, ma Tiberti e’ l’uomo in più in casa Bees nel primo parziale con il tap in al 7’. 13-16. Ancora Tiberti dall’arco realizza il 13-20 facendo esplodere la panchina gialloblù, ma Guerrieri dai 4 metri fissa il 15-20 con cui finisce il primo parziale.

Fiorenzuola vede un minibreak firmato Lui anche ad inizio secondo parziale per il massimo vantaggio (15-24 al 12’), con Isotta che con il coast to coast sblocca la Adamant Ferrara. Jovanovic trova uno step back da 3 punti sullo scadere dei 24 secondi per incendiare la Giuseppe Bondi Arena, con i Bees che per la prima volta nel match sembrano subire l’iniziativa locale (22-24 al 15’).

Isotta con il mancino fissa la parità, mentre Delfino scaglia al 17’ la tripla del sorpasso estense. 28-26. Biorac e’ bravo a rimbalzo offensivo per il 29-29 al 19’, ma Paolin conquista palla e con il coast to coast segna il 33-31 con timeout Bees a 24 secondi dal termine del tempo. L’uscita dal minuto di sospensione non e’ positiva per i gialloblù, con Paolin che recupera palla e serve Misolic per il 35-31 con cui si chiude il primo tempo.

Secondo tempo

I Bees rientrano in campo caparbi e serrando le maglie, riuscendo a costruire la tripla di Cecchinato al 22’ (37-36); nonostante le basse percentuali entrambe le formazioni mettono grande energia sul parquet della Giuseppe Bondi Arena, con ancora Cecchinato a fissare il 38-38 al 24’.

Isotta e’ una spina nel fianco per i Bees e realizza il 41-40 al 26’, con la partita che diventa piena di fischi e contatti. Ambrosetti con il terzo tempo al 28’ fissa il 43-43, con Mazburrs che in transizione dà il nuovo vantaggio ai gialloblù valdardesi di coach Del Re. 43-45 e timeout Ferrara.

Misolic punisce la zona Bees dal cuore dell’area, ma Lui fissa il finale di quarto sul 47-47. Il giovane Krilkovs (classe 2009) dimostra sangue freddo nella tripla al 32’ per il nuovo vantaggio valdardese, ma Misolic ancora dal cuore dell’area realizza il 51-52 al 34’.

Le difese si serrano sempre di più, con Isotta che in transizione al 37’ supera la doppia cifra personale e concede il nuovo vantaggio Adamant. 54-52 e timeout coach Del Re. Misolic si issa come miglior marcatore del match con il 2/2 ai liberi per il 58-54 al 38’, ma Tiberti corre per il nuovo -2 entrando negli ultimi 2’ di gioco.

Bottioni dalla media realizza il nuovo +4, ma De Zardo non ne vuole sapere di mollare e conquista 2 tiri liberi. Fiorenzuola trova altri due liberi per la speranza a 33 secondi dalla fine, con De Zardo che converte il 2/2 (63-60); i Bees difendono forte e riconquistano palla, ma Bottioni spende il fallo intelligente per 2 nuovi liberi ad Ambrosetti, che realizza l’1/2. I Bees riconquistano il rimbalzo offensivo e Biorac non riesce per due volte ad effettuare il tap in in area, con Fiorenzuola che esce sconfitta e beffata dalla Giuseppe Bondi Arena per 63-61.

Adamant Ferrara Basket vs Fiorenzuola Bees 63-61

(15-20; 35-31; 47-47)

Ferrara Basket: Bottioni 5, Cesare ne, Paolin 5, Delfino 8, Melchiorri, Misolic 18, Ianuale 4, Guerrieri 2, Isotta 14, Jovanovic 7, Cappelletti, Giacomo ne. All. Bianchi

Fiorenzuola Bees: Mazburrs 4, Biorac 9, Franceschi ne, Marinelli, Cecchinato 6, Krilkovs 3, De Zardo 10, Lui 8, Frosini, Tiberti 12, Ambrosetti 7. All. Del Re