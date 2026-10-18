Serie B – Niente tris per l’Assigeco: al PalaBanca la spunta la Rucker

18 Ottobre 2026 Carlofilippo Vardelli Basket, Notizie, Sport
Assigeco Piacenza

L’Assigeco esce sconfitta dalla sfida casalinga contro la Rucker San Vendemiano, più cinica dei Lupi nel quarto quarto e abile nel portarsi a casa un match molto equilibrato e ben giocato da entrambe le formazioni. Gli ospiti si presentano al PalaBanca privi di Marangoni e Morici, ma riescono comunque a trionfare soprattutto grazie alla produzione offensiva di Marko Brekic. Piacenza risponde colpo su colpo per la quasi totalità del match, ancora una volta grazie a un attacco corale e ben bilanciato. Sul finale manca un po’ di cinismo nei possessi decisivi, ma i biancorossoblu proveranno a rialzarsi presto in occasione della trasferta di domenica prossima contro i Fiorenzuola Bees. 

Le parole del coach

“Abbiamo fatto una partita da poca fame e poca attenzione. Nel primo tempo l’approccio è stato buono per i primi minuti, però non abbiamo concretizzato a dovere. Siamo mancati un po’ di cattiveria agonistica contro una squadra che ci ha messo in difficoltà fisicamente. Protestare è inutile, abbiamo sprecato i nostri falli in situazioni in cui siamo stati ingenui. Brekic e Barattini hanno messo canestri importanti, mentre noi siamo stati deficitari anche nelle percentuali dal perimetro”. 

UCC Assigeco Piacenza – Rucker San Vendemiano 77 – 81

(19-20; 22-20; 19-24; 17-17)

UCC Assigeco Piacenza: Alberto Fragonara 15 (6/7, 1/5), Enrico Vettori 16 (5/9, 1/3), Luca Toniato 8 (2/5, 1/5), Giovanni Poggi 9 (2/4, 0/2), Lorenzo Vanin 8 (3/3, 0/0), Simone Giunta 4 (2/5, 0/0), Matteo Picarelli 12 (1/4, 3/6), Massimiliano Ferraro 0 (0/0, 0/2), Federico Pirani 5 (2/5, 0/0), Matteo Ermelani 0 (0/0, 0/0), Gabriele Cattivelli NE, Stefano Olivieri NE. Allenatore: Marcello Ghizzinardi (assistenti: Luca Ogliari, Ariele Zanella)

Rucker San Vendemiano: Marco Barattini 12 (2/3, 2/6), Lionel Abega 12 (3/6, 2/3), Marko Brekic 25 (6/7, 2/6), Mattia Da Campo 10 (2/3, 2/6), Ivan Onojaife 8 /4/7, 0/0), Alessandro Chapelli 3 (1/2, 0/0), Lazar Kekovic 7 (2/5, 1/2), Daniele Magro 4 (2/2, 0/0), Nicolas Morici NE, Elia Mazzer NE. Allenatore: Federico Campanella (assistenti: Gabriele Longo, Daniele Altin)

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