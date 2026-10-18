Serie B – Niente tris per l’Assigeco: al PalaBanca la spunta la Rucker

L’Assigeco esce sconfitta dalla sfida casalinga contro la Rucker San Vendemiano, più cinica dei Lupi nel quarto quarto e abile nel portarsi a casa un match molto equilibrato e ben giocato da entrambe le formazioni. Gli ospiti si presentano al PalaBanca privi di Marangoni e Morici, ma riescono comunque a trionfare soprattutto grazie alla produzione offensiva di Marko Brekic. Piacenza risponde colpo su colpo per la quasi totalità del match, ancora una volta grazie a un attacco corale e ben bilanciato. Sul finale manca un po’ di cinismo nei possessi decisivi, ma i biancorossoblu proveranno a rialzarsi presto in occasione della trasferta di domenica prossima contro i Fiorenzuola Bees.

Le parole del coach

“Abbiamo fatto una partita da poca fame e poca attenzione. Nel primo tempo l’approccio è stato buono per i primi minuti, però non abbiamo concretizzato a dovere. Siamo mancati un po’ di cattiveria agonistica contro una squadra che ci ha messo in difficoltà fisicamente. Protestare è inutile, abbiamo sprecato i nostri falli in situazioni in cui siamo stati ingenui. Brekic e Barattini hanno messo canestri importanti, mentre noi siamo stati deficitari anche nelle percentuali dal perimetro”.

UCC Assigeco Piacenza – Rucker San Vendemiano 77 – 81

(19-20; 22-20; 19-24; 17-17)

UCC Assigeco Piacenza: Alberto Fragonara 15 (6/7, 1/5), Enrico Vettori 16 (5/9, 1/3), Luca Toniato 8 (2/5, 1/5), Giovanni Poggi 9 (2/4, 0/2), Lorenzo Vanin 8 (3/3, 0/0), Simone Giunta 4 (2/5, 0/0), Matteo Picarelli 12 (1/4, 3/6), Massimiliano Ferraro 0 (0/0, 0/2), Federico Pirani 5 (2/5, 0/0), Matteo Ermelani 0 (0/0, 0/0), Gabriele Cattivelli NE, Stefano Olivieri NE. Allenatore: Marcello Ghizzinardi (assistenti: Luca Ogliari, Ariele Zanella)

Rucker San Vendemiano: Marco Barattini 12 (2/3, 2/6), Lionel Abega 12 (3/6, 2/3), Marko Brekic 25 (6/7, 2/6), Mattia Da Campo 10 (2/3, 2/6), Ivan Onojaife 8 /4/7, 0/0), Alessandro Chapelli 3 (1/2, 0/0), Lazar Kekovic 7 (2/5, 1/2), Daniele Magro 4 (2/2, 0/0), Nicolas Morici NE, Elia Mazzer NE. Allenatore: Federico Campanella (assistenti: Gabriele Longo, Daniele Altin)