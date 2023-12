Serie B – I Fiorenzuola Bees iniziano dicembre ospitando Sant’Antimo in un trittico di fuoco

E’ un inizio dicembre caldo, quasi da ossimoro, per i Fiorenzuola Bees di coach Lorenzo Dalmonte. I gialloblu si preparano ad affrontare 3 gare in 8 giorni.

Focus su Fiorenzuola

I Bees stanno per affrontare infatti le ore antecedenti una sfida importante come quella contro la PSA Sant’Antimo, con palla a due che verrà alzata alle ore 18.00 di sabato 2 dicembre 2023 al PalArquato di Castell’Arquato. Fiorenzuola arriva alla sfida con il morale non alto, complice un tris di sconfitte consecutive.

Per ovviare a questo, tutto lo staff gialloblu insieme alla squadra hanno lavorato duramente in settimana, consci di un momento di forma da dover invertire.

Il tris di partite che attende i Fiorenzuola Bees è sicuramente complesso. La gara infrasettimanale contro i Legnano Basket Knights in trasferta che sarà di intermezzo a due gare casalinghe contro, appunto, la PSA Sant’Antimo domani ed infine la Virtus Salerno.

I Fiorenzuola Bees nell’ultimo turno sono stati sconfitti dalla seconda forza del campionato, la Libertas Livorno, per 87-68. I gialloblu sono stati rappresentati da un Venturoli davvero confident con 4 triple dall’arco ed un Magaye Seck autore di un primo tempo positivo (10pts e 6rebs).

Il focus sulla Geko Sant’Antimo

La Geko PSA Sant’Antimo che arriva al PalArquato è ferita dal ko casalingo patito contro la Bakery Piacenza grazie ad un ultimo parziale clamoroso dall’arco da parte di Criconia. I campani sfidano i Bees con 10 punti in graduatoria, 2 in più della squadra di coach Lorenzo Dalmonte.

Il ruolino fuori casa della squadra di coach Gandini è di 1 vittoria e 4 sconfitte, ma lo scalpo esterno è contro la Pielle Livorno per 68-75.

E’ il lungo greco Kamperidis con 16,1 punti e 8,9 rimbalzi di media a partita il top scorer di Sant’Antimo. A lui segue l’esperta guardia classe 1989 Filiberto Dri, ex Bisceglie e Fabriano, con 10,9 punti di media a partita.

Coach Lorenzo Dalmonte

‘Veniamo da una sconfitta contro Livorno dove abbiamo approcciato davvero bene il primo tempo, provando a fare tutto ciò che ci eravamo prefissati. Nella ripresa credo che il nostro atteggiamento sia stato inspiegabile; siamo stati non bravi, e abbiamo concesso a Livorno di fare tutto ciò che voleva. Dovremo sicuramente cambiare questa cosa, resettando ancora i 20 minuti negativi.