Al Politecnico consegnate le borse di studio a sostegno degli studenti dell’ateneo

Al Politecnico si consegnano la borsa di studio Pizzigati-Minoja e tutti i contributi a sostegno degli studenti dell’ateneo.

Si è tenuta oggi, nell’ambito della tradizionale cerimonia di premiazione al Padiglione Vegezzi del Campus Arata, in via Scalabrini 113, la consegna ufficiale delle borse di studio Pizzigati-Minoja, alla presenza del prorettore del Polo territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano e dell’assessore a Politiche Giovanili, Università e Ricerca Francesco Brianzi.

Nell’occasione, presso la sede cittadina dell’ateneo sono state assegnate tutte le borse di studio erogate da privati, associazioni ed enti pubblici a favore degli studenti, tra cui – per la prima volta – il contributo “Girls@PoliPc” dedicato alle studentesse del primo anno del corso in Ingegneria Meccanica e il premio di laurea messo a disposizione dal Rotary Club Piacenza Sant’Antonino, per i neo dottori in Ingegneria o Architettura la cui tesi rappresenti un contributo innovativo in tema di sostenibilità.

Sono state inoltre consegnate le borse di studio in memoria dell’ingegner Aldo Aonzo, dell’ingegner Alessandro Ghisoni, dell’ingegner Attilio Ceresa e del direttore di Confindustria Cesare Betti.

L’ELENCO DEI PREMIATI

Borsa di Studio “Pizzigati-Minoja” – Comune di Piacenza:

a favore di allievi dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale in ingegneria Meccanica del Polo Territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano

Assegnatari 2022/2023:

1) Elia Bianchini (Podenzano Pc);

2) Giada Matani (Pescara);

3) Daniele Milani (Piacenza).

Borsa di Studio “Dr. Ing. Aldo Aonzo”

a favore di studenti iscritti al I anno del corso di Laurea in ingegneria Meccanica del Polo Territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano; la borsa può essere rinnovata per gli ulteriori due anni di durata del corso di laurea qualora vengano mantenuti i requisiti richiesti.

Assegnatario 2022/2023:

1) Giuseppe Parma (Mottaziana fraz. Di Borgonovo V.T.)

Rinnovi:

2) Kamalbeer Singh I rinnovo (Cadeo PC)

3) Alessandro Troni II rinnovo (Carpaneto Piacentino PC).

Borsa di studio “Ing. Alessandro Ghisoni”

a favore di studenti iscritti al II o III terzo anno del corso di Laurea in ingegneria Meccanica attivo presso il Polo Territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano.

Assegnatario 2023/2024:

Marco De Vuono (Parma).

Borsa di Studio “Ing. Attilio Ceresa”

a favore di studenti iscritti al II o III terzo anno del corso di Laurea in ingegneria Meccanica attivo presso il Polo Territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano.

Assegnatario 2023/2024:

Filippo Zancani (Podenzano Pc).

Borsa di Studio “Confindustria Piacenza-Cesare Betti”

a favore di neo-laureati nel corso di Laurea in ingegneria Meccanica o in Progettazione dell’Architettura del Polo di Piacenza del Politecnico di Miano, iscritti ad un corso di Laurea Magistrale del Politecnico di Milano.

Assegnatario 2022/2023:

Atuan Amedeo Alberto Belardo (Piacenza).

Borsa di Studio “Girls@PoliPc”:

a favore di studentesse iscritte al primo anno del corso di laurea in Ingegneria Meccanica del Polo di Piacenza del Politecnico di Miano.

Assegnataria 2022/2023:

Giada Matani (Pescara).

Premio di Laurea “Rotary Sant’Antonino per la Sostenibilità”:

a favore di laureati magistrali in ingegneria o architettura, con tesi su argomenti legati alla sostenibilità.

Assegnatari ex aequo 2021/2022:

1) ing. Letizia Cretarola Laurea Magistrale in ingegneria Energetica (Penne PE);

2) ing. Gabriele Mazzolari Laurea Magistrale in ingegneria Meccanica (Casteldidone CR);