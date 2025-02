Serie B – I Fiorenzuola Bees non riescono a vincere in Sicilia, con Agrigento che chiude 80-65

I Fiorenzuola Bees volano in terra siciliana per affrontare nella 27ª Giornata Campionato Serie B Nazionale Old Wild West Girone A la Moncada Energy Agrigento.

La cronaca

Scarponi consegna il primo vantaggio della sfida ad Agrigento con la tripla del 5-2, ma i Bees si tengono ad assoluto contatto in un primo quarto davvero equilibrato grazie a Bottioni e Sabic. 8-7 al 4’. Morici scaglia il long two da 6 metri tenendo davanti la squadra di coach Quilici, ma Biorac con un gancio tutto fuorchè scontato realizza il 19-20 ma deve uscire a causa di una forte distorsione alla caviglia.

Seck giganteggia a rimbalzo offensivo in apertura del secondo parziale, ma Scarponi tocca la doppia cifra personale al 13’ e realizza il 27-20 con cui coach Dalmonte e’ costretto a chiamare timeout pieno con un break aperto di 8-0.

Caiazza con la tripla mancina dall’angolo consegna la doppia cifra di vantaggio ai padroni di casa, con Disibio che lo imita pochi secondi dopo. I Bees si affidano a Bottioni e Negri (35-26 al 17’), con Colussa che cerca di dare energia con la schiacciata poster. Biorac e Sabic ricuciono sul 37-33 al 19’, con il jumper dalla media di Bottioni che chiude il primo tempo sul 41-35.

Secondo tempo

Al rientro dagli spogliatoi le squadre si scambiano triple pesantissime con Morici da una parte e Sabic dall’altra, con Voltolini che al 25’ realizza dalla media il -5 con cui coach Quilici e’ costretto al timeout sul 51-46. Agrigento rientra dal minuto con gli occhi della tigre e realizza l’8-0 di parziale con cui scappa fino al +13 sulla tripla di Piccone. 59-46.

Seck con energia prova a tenere sulla doppia cifra di svantaggio i Bees, che chiudono sul -12 all’ultimo intervallo lungo. 60-48. I Bees si stampano su percentuali basse che recitano un basso 35% al 34’, mentre Agrigento con difesa e azioni ragionate scava il solco che la porta sul 67-51 costringendo coach Dalmonte al timeout.

Scarponi e Piccone fanno arrivare oltre i 20 punti di vantaggio Agrigento in un ultimo quarto a senso unico, dove i padroni di casa incanalano il match mentre i Bees devono fronteggiare una rotazione all’osso. Finisce 80-65 per Agrigento, con i Bees attesi alla prossima sfida casalinga contro Monferrato Basket mercoledì sera alle 20.30 al PalArquato.

Moncada Energy Agrigento vs Fiorenzuola Bees 80-65

(19-20; 41-35; 60-48)

Moncada Energy Agrigento: Rizzo; Orrego; Caiazza; Piccone; Scarponi; Martini; Chiarastella; Morici; Amorelli; Peterson; Romeo; Disibio. All. Quilici

Fiorenzuola Bees: Biorac; Galassi ne; Bellinaso; Colussa; Bottioni; Seck; Voltolini; Sabic; Negri; Redini ne. All. Dalmonte