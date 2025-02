Volley – Gas Sales Piacenza travolta da Verona 0-3: il Palabanca fischia i biancorossi. Anastasi: “Partita inguardabile”

Forse la Gas Sales Piacenza più brutta della stagione quella che è scesa in campo questa sera, tanti errori anche banali hanno condito una prestazione totalmente incolore dei Biancorossi con i Lupi che espongono il loro striscione di protesta ed il pubblico che fischia.

Quella che doveva essere una ripartenza dopo il brutto inizio di 2025, ed un match chiave in ambito quarto posto in classifica, si trasforma in una sconfitta pesante con Verona che pareggia i punti e per scontri diretti supera Piacenza relegandola al quinto posto.

Un Keita trascinatore da 17 punti si conferma essere uno dei realizzatori più efficaci e dominanti della Superlega regalando perle di atletismo non indifferente, l’MVP del match è il regista Abaev, il Russo ha saputo gestire al meglio le ricezioni positive della sua squadra mettendo in ritmo per tutta la partita i suoi attaccanti, anche perchè la Gas Sales non è mai stata pungente al servizio arrivando a sbagliare molto in quel fondamentale.

Non si riesce mai a trovare continuità in attacco, la concorrenza tra Romanò e Bovolenta non sta aiutando nessuno dei due, con Anastasi che è costretto ad alternarli per cercare una soluzione, così come il reparto schiacciatori, l’unico che prova a dare una scossa è Mandiraci; un Maar da 1 punto ed un Kovacevic discontinuo non aiutano a trovare una formula vincente, che a questo punto della stagione non è detto ci sia.

La Gas Sales Piacenza tornerà in campo domenica 23 febbraio alle ore 19.30 nel match in trasferta con Grottazzolina.

La cronaca di Gas Sales Piacenza-Verona

Primo punto Verona con la parallela di Mozic 0-1. Risponde Bovolenta con il pallonetto in posto quattro 1-1. Ancora Mozic con il mani out su Maar 1-2. Mandiraci scardina il muro gialloblu 4-6. Secondo errore in attacco di Piacenza che regala il 4-8. Parallela di Bovolenta con D’Amico che ci mette il braccio in difesa ma non riesce a tenerla viva 5-9. Mandiraci chiude con un gran pallonetto in posto tre 6-9. Mani out di Zingel su Simon che salta a tempo ma non indirizza il pallone nel modo giusto 6-11. Attacco spaventoso di Keita che trasforma una free ball staccata da rete in un attacco di prima 7-14.

Diagonale di Bovolenta che accorcia il divario 10-15. Scambio prolungato poi chiuso con il mani out di Mandiraci, torna sotto Piacenza e Stoytchev chiama time out 11-15. Risponde immediatamente Sani al rientro dal time out 11-16. Errore di Sani al servizio 13-18. Diagonale strettissima di Bovolenta a segno 14-19. Pipe perfetta giocata da Abaev per Sani 14-20. Ace di Abaev che sorprende Kovacevic in posto uno 14-21. Secondo ace di Abaev che va forte verso posto sei 14-22. Muro di Mozic su Bovolenta 15-23. Chiude il set il muro di Zingel 16-25.

Secondo set 17-25

Ace di Keita che apre il set 0-1. Mani out di Keita su Kovacevic, applausi del Palabanca per la gran difesa di Scanferla durante lo scambio che salta la panchina e tiene vivo il pallone 4-6. Errore di Simon al servizio 4-7. Muro di Kovacevic su Keita in parallela 5-7. Altro muro di Piacenza con Galassi 6-7. Diagonale vincente di Keita che passa in mezzo al muro biancorosso 8-9. Attacco in palleggio spinto di Kovacevic che sorprende la difesa gialloblu 16-22. Parallela millimetrica di Mandiraci che pesca l’incrocio delle linee in posto uno 17-22. Muro di Keita su Mandiraci con Brizard che prova in tuffo a difendere 17-24. Secondo muro consecutivo di Verona che chiude il secondo set 17-25.

Terzo set 21-25

Muro di Galassi in diagonale su Mozic, doppio vantaggio Piacenza e time out Verona 2-0. Muro di Simon sul pallonetto di Mozic 4-3. Mani out di Keita che pesca le mani alte di Mandiraci 5-4. Vola altissimo Mandiraci che schianta l’attacco vincente del 6-4. Attacco potentissimo di Keita con Piacenza che non riesce a tenerlo vivo 7-7. Gran palla di Brizard che lascia muro a zero Mandiraci, non perdona il Turco 8-9.

Magia di Keita che da fermo ed esterno al campo attacca una diagonale imprendibile per Romanò 10-13. Mani out di Romanò con Piacenza che batte un colpo 11-15. Attacca alto Romanò e trova le mani di Vitelli, pallone che si spegne sul fondo 14-18. Errore di Romanò al servizio 16-19. Invasione a rete del muro piacentino, fischia il Palabanca 18-22. Diagonale di Keita sulle mani alte del muro a segno 20-23. Errore di Mandiraci in battuta, match ball Verona 20-24. L’errore in attacco di Kovacevic regala il 21-25.

GAS SALES PIACENZA – RANA VERONA 0-3

(16-25, 17-25, 21-25)

GAS SALES PIACENZA: Mandiraci 8, Simon 4, Bovolenta 5, Maar 1, Galassi 5, Brizard 1, Scanferla (L), Kovacevic 9, Andringa, Romanò 7. Ne: Salsi, Ricci, Gueye, Loreti (L). All. Anastasi.

RANA VERONA: Vitelli 7, Abaev 5, Mozic 11, Zingel 6, Keita 17, Sani 7, D’Amico (L), Spirito, Ewert. Ne: Cortesia, Chevalier, Jensen, Bonisoli (L), Zanotti. All. Stoytchev.