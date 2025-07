Serie B – I Fiorenzuola Bees riabbracciano Lorenzo De Zardo

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 è felice di annunciare il ritorno in gialloblù di Lorenzo De Zardo, ala grande classe 1999 di 200 cm, che farà parte del roster dei Bees per la stagione 2025/2026 nel campionato di Serie B Nazionale Old Wild West.

Giocatore di grande talento e duttilità, De Zardo arriva da tre stagioni con la maglia di Piombino, dove ha saputo crescere e consolidarsi come protagonista della categoria. Nella scorsa stagione ha chiuso il campionato con 11,6 punti e 5,9 rimbalzi di media a partita, confermandosi come una presenza solida ed efficace su entrambi i lati del campo.

Per De Zardo si tratta di un ritorno a Fiorenzuola, dopo l’esperienza vissuta nella stagione 2021/2022, quando aveva già vestito la maglia dei Bees realizzando 12,3 punti di media in una stagione segnata dalla pandemia, con il PalaMagni a porte chiuse.

Le prime parole di Lorenzo De Zardo al ritorno ai Fiorenzuola Bees

“Tornare ai Bees per me vuol dire mettere insieme tanti pezzi della mia vita. Ringrazio innanzitutto la società per la fiducia accordatami in un’annata così importante, carica di energia ed aspettative dopo la delusione dello scorso anno.

Da parte mia la motivazione è altissima nel continuare un percorso di crescita individuale e raggiungere i migliori risultati possibili di squadra con compagni e staff.

Mando un saluto ai tifosi che ho avuto la sfortuna di vivere poco (dato che nel 2022 si giocava al PalaMagni a porte chiuse) e che non vedo l’ora di conoscere meglio quest’anno al PalArquato!”

