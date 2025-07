Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio e Chiara Tonini avanti insieme

In vista del prossima campionato di serie B1, stagione 2025/2026, la società Pallavolo San Giorgio è felice di annunciare il rinnovo con la schiacciatrice Chiara Tonini.

Originaria di Pavullo nel Frignano, provincia di Modena, Tonini, classe 1998, è cresciuta nel vivaio della Scuola Anderlini. Chiusa tutta la trafila del settore giovanile è passata alla San Michelese Sassuolo in B2; altre due stagioni nella medesima categoria all’Arda Volley Fiorenzuola (2017-2019).

Nell’estate del 2019 sposa per la prima volta la Pallavolo San Giorgio, allora neopromossa in B2, dopo un’esperienza alla Pallavolo Alsenese, fa ritorno nella società del presidente Giuseppe Vincini nel 2021. Attaccante eclettica dove può giocare sia come opposta sia da schiacciatrice ha dato un contributo importante nella stagione della promozione in B1 nel 2024 come nella conquista dell’incredibile salvezza nell’ultima.

Roster

Con la conferma di Chiara Tonini, la sesta dopo quelle di Giulia Gilioli, Greta Galelli, Virginia Lunardini, Chiara Cossali e Chiara They. Mentre i volti nuovi del roster piacentino, allenata da coach Matteo Capra e Stefano Dagradi, sono sette Melissa Martinelli, Chiara Sesenna, Sofia Cornelli, Francesca Caviati, Francesca Bresciani, Esther Pratassoli e Sara Bassi.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy