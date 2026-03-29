Serie B – I Fiorenzuola Bees tornano alla vittoria; netto 89-73 su Capo d’Orlando al PalArquato

I Fiorenzuola Bees ospitano Capo d’Orlando nella 33° Giornata Campionato Serie B Nazionale Old Wild West 2025/2026 con tanta necessità di conquistare 2 punti per continuare ad alimentare le speranze-salvezza.
La cronaca
La partenza della squadra di coach Del Re è notevole, con le triple di Mariani e Cecchi e la linea di fondo di Biorac che costringono al primo timeout Capo d’Orlando dopo poco più di 2’. 10-2.
Fiorenzuola sembra inarrestabile, con Biorac da sinistra e ancora Mariani che scrivono a referto un eloquente 19-4 al 5’ rendendo la squadra di coach Bolignano apprentemente inerme.
Cecchi lavora nuovamente spalle a canestro per il 25-4 targato Fiorenzuola all’8’, con Capo d’Orlando che prova ad affidarsi alla scorribanda di Bertetti al 9’ per il 29-8. Mariani con l’arresto in mezzo all’area galleggia per il 35-15 al 12’, con capitan Bottioni che sprona la carica per il 39-19 al 15’. Timeout Capo d’Orlando.
Simon mette energia dalla panchina per i siciliani, ma Cecchi è un enigma irrisolvibile per la difesa ospite (44-25 al 17’). La tripla di Jasaitis non piace a coach Del Re, che blocca la sfida con un timeout pieno sul +16 al 18’. E’ la tripla sulla sirena di Cecchi a chiudere il primo tempo sul 51-32 per Fiorenzuola.
Secondo tempo
Bertetti dalla media prova a scuotere gli ospiti in avvio di ripresa (53-37 al 22’), ma Bottioni dall’angolo spara una tripla fondamentale per ricacciare indietro Capo d’Orlando al 24’. 56-39.
Mariani sull’assist di Bottioni realizza la tripla del 63-41 che vale il personale 20° punto di partita (63-41 al 26’), con Crespi che con la virata in area fissa il 67-45 al 28’. Gaetano prova a dare energia a Capo d’Orlando, ma la squadra di Bolignano non riesce a produrre un break effettivo che possa attentare alla doppia cifra di vantaggio di capitan Bottioni e compagni.
Contento fa 2/2 dalla lunetta a 22 secondi dal termine del terzo quarto, con Simon che recupera palla nella difesa seguente e conquista altri due liberi. A fine parziale è 73-54. Il parziale da 0-7 in apertura di ultimo quarto riporta quasi inaspettatamente Capo d’Orlando a -12, ma i Bees trovano nel rimbalzo offensivo e tap in di Crespi il nuovo +14. 75-61.
Mariani con l’ennesima magia di una grande partita personale realizza il 78-61, con Jasaitis elegante nel far tornare a -15 i siciliani con il canestro dai 6 metri sull’angolo. Bottioni spara la seconda tripla personale di partita al 35’ per l’85-65, con la partita che va in ghiacciaia per la squadra di coach Del Re.
Bertetti realizza una tripla da 8 metri al 39’, ma la partita è ormai abbondantemente agli archivi. Finisce 89-73 per i Bees, che vanno a quota 24 punti in classifica e tornano alla vittoria di fronte al pubblico del PalArquato.
Fiorenzuola Bees vs Infodrive Capo d’Orlando 89-73
(31-12; 51-32; 73-54)
Fiorenzuola Bees: Mazburrs ne, Biorac 10; Obljubech 5, Bottioni 16, Korsunov, De Zardo 6, Cecchi 15, Kouassi, Re 2, Mariani 25, Crespi 15. All. Del Re
Capo d’Orlando: Moltrasio 5, Antonietti 8, Bertetti 8, Contento 10, Palermo 5, Rapetti, Pollone 10, Gaetano 8, Jasaitis 8, Simon 11. All. Bolignano