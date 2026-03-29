Serie B – I Fiorenzuola Bees tornano alla vittoria; netto 89-73 su Capo d’Orlando al PalArquato

I Fiorenzuola Bees ospitano Capo d’Orlando nella 33° Giornata Campionato Serie B Nazionale Old Wild West 2025/2026 con tanta necessità di conquistare 2 punti per continuare ad alimentare le speranze-salvezza.

La cronaca

La partenza della squadra di coach Del Re è notevole, con le triple di Mariani e Cecchi e la linea di fondo di Biorac che costringono al primo timeout Capo d’Orlando dopo poco più di 2’. 10-2.

Fiorenzuola sembra inarrestabile, con Biorac da sinistra e ancora Mariani che scrivono a referto un eloquente 19-4 al 5’ rendendo la squadra di coach Bolignano apprentemente inerme.

Cecchi lavora nuovamente spalle a canestro per il 25-4 targato Fiorenzuola all’8’, con Capo d’Orlando che prova ad affidarsi alla scorribanda di Bertetti al 9’ per il 29-8. Mariani con l’arresto in mezzo all’area galleggia per il 35-15 al 12’, con capitan Bottioni che sprona la carica per il 39-19 al 15’. Timeout Capo d’Orlando.

Simon mette energia dalla panchina per i siciliani, ma Cecchi è un enigma irrisolvibile per la difesa ospite (44-25 al 17’). La tripla di Jasaitis non piace a coach Del Re, che blocca la sfida con un timeout pieno sul +16 al 18’. E’ la tripla sulla sirena di Cecchi a chiudere il primo tempo sul 51-32 per Fiorenzuola.

Secondo tempo

Bertetti dalla media prova a scuotere gli ospiti in avvio di ripresa (53-37 al 22’), ma Bottioni dall’angolo spara una tripla fondamentale per ricacciare indietro Capo d’Orlando al 24’. 56-39.

Mariani sull’assist di Bottioni realizza la tripla del 63-41 che vale il personale 20° punto di partita (63-41 al 26’), con Crespi che con la virata in area fissa il 67-45 al 28’. Gaetano prova a dare energia a Capo d’Orlando, ma la squadra di Bolignano non riesce a produrre un break effettivo che possa attentare alla doppia cifra di vantaggio di capitan Bottioni e compagni.

Contento fa 2/2 dalla lunetta a 22 secondi dal termine del terzo quarto, con Simon che recupera palla nella difesa seguente e conquista altri due liberi. A fine parziale è 73-54. Il parziale da 0-7 in apertura di ultimo quarto riporta quasi inaspettatamente Capo d’Orlando a -12, ma i Bees trovano nel rimbalzo offensivo e tap in di Crespi il nuovo +14. 75-61.

Mariani con l’ennesima magia di una grande partita personale realizza il 78-61, con Jasaitis elegante nel far tornare a -15 i siciliani con il canestro dai 6 metri sull’angolo. Bottioni spara la seconda tripla personale di partita al 35’ per l’85-65, con la partita che va in ghiacciaia per la squadra di coach Del Re.

Bertetti realizza una tripla da 8 metri al 39’, ma la partita è ormai abbondantemente agli archivi. Finisce 89-73 per i Bees, che vanno a quota 24 punti in classifica e tornano alla vittoria di fronte al pubblico del PalArquato.

Fiorenzuola Bees vs Infodrive Capo d’Orlando 89-73

(31-12; 51-32; 73-54)

Fiorenzuola Bees: Mazburrs ne, Biorac 10; Obljubech 5, Bottioni 16, Korsunov, De Zardo 6, Cecchi 15, Kouassi, Re 2, Mariani 25, Crespi 15. All. Del Re

Capo d’Orlando: Moltrasio 5, Antonietti 8, Bertetti 8, Contento 10, Palermo 5, Rapetti, Pollone 10, Gaetano 8, Jasaitis 8, Simon 11. All. Bolignano

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy