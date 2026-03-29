Franzini dopo Lentigione – Piacenza: “La gara era in equilibrio fino alla mezz’ora. La contestazione? Rispettiamo i tifosi, siamo delusi quanto loro” – AUDIO

29 Marzo 2026 Andrea Crosali Calcio, Notizie, Piacenza calcio, Sport
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L’intervista esclusiva di Radio Sound al tecnico del Piacenza Calcio Arnaldo Franzini dopo la pesante sconfitta di Lentigione: “I due episodi dopo la mezz’ora hanno indirizzato la partita. I tifosi? Siamo delusi quanto loro”

Le parole dell’allenatore

La partita

Lentigione – Piacenza 3-1, altra domenica buia per i biancorossi troppo distanti dalle big

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