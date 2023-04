Serie B – I Fiorenzuola Bees vengono sconfitti a Jesi per 78-62

L’inizio partita vede entrambe le formazioni con mani fredde, ma Fiorenzuola Bees è brava nei primi 2 minuti a replicare alla tripla di Merletto con quella di Preti. Nei primi 8 minuti il canestro è veramente piccolo per entrambe le squadre, con Filippini a replicare all’iniziativa di Magrini e a fissare il risultato sul 7-8.

Cicconi Massi con il 2/2 ai liberi entrando nel primo minuto del primo quarto riporta Jesi avanti di 1, con Marulli che sfrutta un’ottima circolazione di palla e chiude il primo quarto sul 12-8. Merletto inaugura il secondo quarto con la tripla dalla punta, con Fiorenzuola che si aggrappa a Ricci sia da 3 che da 2 dopo lo scambio con Giorgi per rimanere sul -4. 17-13 al 14’.

Le percentuali iniziano finalmente ad alzarsi, con i Bees che riescono a ricucire al 16’ grazie a Preti e Ricci. 22-21 e timeout per coach Ghizzinardi. Jesi esce bene dal timeout grazie a Filippini, che spalle a canestro per ben 2 volte fissa il punteggio sul 29-23 al 19’.

Secondo tempo

Con le squadre al riposo sul +5 per Jesi, è Preti a prendere per mano i Fiorenzuola Bees con la tripla del 35-30 al 22’. Filippini è tuttavia dominante sotto le plance, e con due iniziative personali conduce Jesi al massimo vantaggio al 24’ sul 41-30. Giorgi alza bandiera bianca dopo un colpo subito al ginocchio, Preti gioca in modo vincente il suo vantaggio spalle a canestro contro Merletto ma una tripla sullo scadere dei 24 secondi al 25’ di Ferraro fa gioire il palazzetto di casa. 44-33.

Magrini riesce dalla linea della carità a far tornare i Bees sotto la doppia cifra di svantaggio (46-37 al 27’), ma Varaschin nel traffico e Merletto riconcedono un altro break ai padroni di casa. Jesi allunga pare in modo decisivo negli ultimi minuti, infilando un break da 11-2 che chiude il parziale e forse anche il match con un pesante 57-39.

Nell’ultimo quarto il monte de scalare per Fiorenzuola è fin troppo ripido; Varaschin con la tripla dall’angolo al 34’ scrive 66-44 mettendo il dito nella piaga e chiudendo di fatto la partita. Re e Giacchè’ riescono a trovare le loro rispettive prime triple nel finale, ma la partita si chiude con un importante 78-62.

Jesi vs Fiorenzuola Bees 78-62

(12-8; 32-27; 57-39)

Basket Jesi Academy: Giulietti; Merletto 12; Moretti; Calabrese 6; Vita; Ferraro 9; Varaschin 12; Cicconi 6; Marulli 9; Valentini 2; Filippini 22. All. Ghizzinardi

Fiorenzuola Bees: Re 3; Devic; Caverni 1; Giacchè 3; Giorgi 4; Preti 20; Biorac 4; Bettiolo; Ricci 15; Magrini 12. All. Lottici