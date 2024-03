Serie B – La Bakery Piacenza a Salerno per la più lunga trasferta del campionato – AUDIO

Dopo la sosta per la Final four di Coppa Italia, ritorna il campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2023/24, e per la Bakery Piacenza ci sarà da affrontare la trasferta più lunga del torneo: 750 km per arrivare sino a Salerno, per quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto per la salvezza. I biancorossi hanno vinto nel match d’andata, e non vogliono di certo guastare il record contro le compagini campane che li vede aver raccolto sin qui 5 vittorie ed una sola sconfitta.

Questo match assume un’importanza ancor maggior perché ormai il campionato sta per arrivare sul rettilineo finale, e il calendario propone alla Bakery ben cinque scontri diretti per la salvezza, contro quattro formazioni che la seguono in classifica (Salerno, Omegna, Rieti e Caserta) e con l’handicap di giocarle tutte in trasferta. Oltre al derby casalingo in programma alla penultima giornata (14 aprile) contro Fiorenzuola. Nonostante questa difficoltà, però, i ragazzi di coach Giorgio Salvemini sono piuttosto consapevoli di avere il destino nelle proprie mani. Ed ora più che mani devono stringere i denti, anche perché c’è subito il turno infrasettimanale di mercoledì 27 marzo, quando al PalaBakery arriverà la seconda forza del torneo, ovvero la Libertas Livorno.

Dichiara Ludovico Bazzoni, assistant coach della Bakery Piacenza

«Stiamo vivendo un momento positivo, che ci ha ridato energia e punti in classifica. Siamo ovviamente contenti che questa fase sia arrivata in uno dei periodi più importanti della stagione visto che ci stiamo avvicinando al finale della regular season. La pausa per la Coppa Italia ci ha permesso di riprenderci un attimo recuperare le forze e focalizzarci sulle prossime gare che saranno delicate ed importanti, con il filotto delle vittorie ma soprattutto delle prestazioni che ci fanno guardare al futuro con grande fiducia.

Per la trasferta di Salerno, da una parte dovremo essere bravi a sostenere sotto l’aspetto fisico e mentale il lungo viaggio, e poi dovremo fari trovare pronti sin da subito dopo due settimane in cui non abbiamo giocato. La partita si giocherà sulla fisicità e l’energia, loro hanno diversi giocatori da 1vs1, ma arriviamo da giorni di ottimo lavoro in palestra. L’obiettivo della società è la salvezza, e raggiungerla senza passare per i playout sarebbe la strada migliore. Consapevoli di quello che è il nostro obiettivo primario, nello sport si vive anche di sogni ed ambizioni, e quindi perché non guardare anche più in alto se possibile».