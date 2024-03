Latitante in transito a Piacenza, bloccato e arrestato dalla polizia in un hotel

Nella notte del 21 marzo, le Volanti della Questura di Piacenza hanno rintracciato presso una struttura alberghiera del capoluogo un uomo triestino di 45 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Trieste per reati finanziari.

I fatti risalgono al 2014, l’uomo si era reso irreperibile sul territorio nazionale dopo la condanna, trasferendosi in Croazia.

Tratto in arresto dalle Volanti, si trova ora in carcere. Nelle fasi di esecuzioni del provvedimento, gli agenti hanno ritrovato nella disponibilità dell’arrestato alcune dosi di hashish, detenute per uso personale, fatto per cui lo hanno segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.