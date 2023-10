Serie B – La Bakery Piacenza di scena ad Avellino

Non c’è neppure il tempo di rammaricarsi per la sconfitta a testa alta del turno infrasettimanale contro la Pielle Livorno, che subito c’è la quarta giornata del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2023/24 da giocare. La Bakery Piacenza si appresta ad andare per la prima volta in Campania per affrontare la Del Fes Avellino, domenica 15 ottobre alle ore 18:00. Altra formazione tra le candidate alla promozione nella categoria superiore, l’impegno per i biancorossi di coach Giorgio Salvemini sarà ancora una volta di quelli tosti.

Le parole di Zakaria El Agbani

«Con Livorno ce la siamo giocata soprattutto nei primi due quarti, riuscendo a tenere testa ad una delle favorite per il campionato e che ha già vinto la Supercoppa. Abbiamo cercato di fare quello che ci ha chiesto il coach, e nel primo tempo siamo riusciti a rispettare il nostro piano partita alzando l’intensità soprattutto nella fase difensiva. Così facendo le cose in attacco sono venute di conseguenza».

Continua El Agbani