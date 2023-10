Volley, Serie B2 – La Rossetti Market Conad ospita Mirandola nella “prima” stagionale

Primi punti casalinghi nel mirino per la Rossetti Market Conad, formazione piacentina di serie B2 femminile che sabato scorso ha inaugurato il cammino con il tie break vittorioso di Soliera (2-3 sul campo dell’Hydroplants nel girone E). Domani (sabato) alle 20,30 al palazzetto di Alseno le gialloblù allenate da Federico Bonini e Paolo Bergamaschi affronteranno le modenesi del Drago Volley Stadium Mirandola, già sfidate nella scorsa stagione in B2 e reduci da un tie break perso in casa contro le veronesi del Be One.

Classifica

San Giorgio, Moma Anderlini Modena, Isuzu Cerea 3, Rossetti Market Conad, Be One, Zerosystem, Galaxy Collecchio 2, Tecnimetal Piadena, Volley Davis 2C, Drago Volley Stadium Mirandola, Hydroplants Soliera150 1, Viadana Volley, Spakkavolley Spacer, Top Volley Verona 0.

Abbonamenti

La Pallavolo Alsenese ricorda i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti per le partite casalinghe della Rossetti Market Conad. Il tagliando per la singola partita costerà 5 euro per gli interi (dai 19 ai 65 anni), 2,5 euro per i ridotti (dai 14 ai 18 anni e over 65), mentre sarà gratuito fino ai 13 anni. Le stesse modalità valgono per gli abbonamenti, con i prezzi rispettivamente di 50 euro (intero) e 25 euro (ridotto).