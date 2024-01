Serie B – La Bakery Piacenza fa visita alla Pielle Livorno

La ventesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2023/24 coincide con il turno infrasettimanale per la Bakery Piacenza, che domani mercoledì 24 gennaio giocherà al PalaMacchia alle ore 21:00. Avversaria la Pielle Livorno, che ha già battuto due volte in questa stagione la formazione biancorossa: prima in Supercoppa e poi nella gara di campionato del girone di andata.

Nell’ultima occasione però, Mastroianni e compagni spinti da un PalaBakery dalle grandi occasioni avevano costretto gli avversari a sudare le proverbiali sette camicie per centrare il successo. Oggi si tratta di un’altra Piacenza, che ha inserito nel proprio scacchiere prima Bertocco e poi Rasio. Due atleti che si sono saputi calare al massimo nella nuova realtà, portando da subito il loro prezioso contributo.

Le parole di Salvemini, coach della Bakery Piacenza

«Contro Cassino abbiamo centrato una vittoria importante sia per la situazione con cui abbiamo preparato la partita che quelle affrontate durante. Per questo un grande bravo va alla squadra, ed essere 2-0 negli scontri con una diretta concorrente è fondamentale. I ragazzi sono stati straordinari nel far integrare negli equilibri di squadra Rasio, così come lui ad entrare all’interno dei meccanismi.

Abbiamo adesso un settaggio nuovo, che dobbiamo imparare ad esplorare e condividere. Ci troviamo ad affrontare il turno infrasettimanale, e quindi dobbiamo registrare la partita con Cassino e capire quello che possiamo fare ancora meglio. Contro la Pielle Livorno sarà una partita di grande energia e grande durezza, che dovremo dimostrare di avere se vogliamo provare a competere. Confido comunque nei miei ragazzi, perché sono bravi a percepire e leggere quel senso di urgenza e a svilupparlo nel modo corretto».