Disfunzioni intestinali, a Fiorenzuola il primo corso internazionale per la gestione infermieristica avanzata

L’ospedale di Fiorenzuola ospiterà un evento di formazione professionale di altissimo livello: il primo corso internazionale per la gestione infermieristica avanzata delle disfunzioni intestinali che si svolgerà dal 25 al 27 gennaio nel capoluogo della Val d’Arda con il patrocinio dell’Azienda sanitaria di Piacenza.

Il corso è organizzato da Laura Pelizzari, medico fisiatra specializzata in disfunzioni autonome e pelvi-perineali dell’Unità spinale e neuroriabilitativa – che ne è referente scientifico – e da Gianfranco Lamberti, direttore del dipartimento di Medicina Riabilitativa come presidente del corso, con la collaborazione dell’equipe delle disfunzioni autonome dell’ospedale di Fiorenzuola.

“Le disfunzioni intestinali, soprattutto la stipsi e l’incontinenza fecale, interessano dal 20 all’80 % delle popolazioni – sottolinea la dottoressa Pelizzari – Per questo è molto importante per i professionisti essere formati e informati sulle modalità di trattamento”.

“Nei tre giorni che ospiteremo a Fiorenzuola si parlerà di endometriosi, di resezioni intestinali, di lesioni midollari e di sclerosi multipla. L’obiettivo che ci siamo con questo corso è di formare infermieri esperti nella gestione delle disfunzioni intestinali neurologiche e non, ponendo particolare attenzione alla pratica dell’irrigazione transanale e dell’idrocolonterapia”.

“Si tratta di un argomento di ampia rilevanza che mira a fornire le competenze teoriche e pratiche per la gestione avanzata infermieristica di questa particolare disfunzione e trasmettere le strategie per ottimizzare in team multidisciplinare. Per noi – continua la professionista -è un onore e un privilegio ospitare una faculty costituita da medici e infermieri di altissimo profilo scientifico e di fama internazionale, come il professor Anton Emmanuel dell’University college di Londra e il professor Peter Christensen dell’Aahrus University danese, ma anche il professor Gabriele Bazzocchi di Montecatone, il dottor Mauro Menarini da Negrar, la dottoressa Giusi Frasca da Bari e il dottor Michele Spinelli da Niguarda, affiancati dalle rispettive equipe infermieristiche. Professionisti pronti a trasmettere tutte le nozioni per garantire uno standard di cura d’avanguardia”.

Il percorso di formazione indagherà le disfunzioni intestinali a 360 gradi concentrandosi sulle eventuali problematiche post chirurgiche e neurologiche con un workshop pratico che coinvolgerà tutti i partecipanti divisi in gruppi e una parte dedicata alla comunicazione all’interno del team e con il paziente.

Il corso, rivolto a infermieri, fisioterapisti e medici chirurgi specialisti, fornisce ai partecipanti crediti sanitari.