Serie B – La Bakery Piacenza presenta lo staff tecnico e sanitario

La Bakery Piacenza comunica lo staff tecnico e sanitario in vista del campionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24. Per quanto riguarda il lato tecnico, a coadiuvare l’allenatore Augusto Conti vi saranno i confermati assistant coach Alessandro Bernini e Ludovico Bazzoni. Il ruolo di team manager sarà ricoperto da Enrico Bergonzi, quello di addetto agli arbitri da Marco Galli. Il club manager e responsabile del settore giovanile è sempre Simone Zamboni, mentre si aggiunge nel ruolo di dirigente per le relazioni con autorità, lega e federazione Renato Scherz.

Per quanto riguarda lo staff sanitario invece, il prof. Marco Merli sarà il preparatore fisico, ruolo che in biancorosso ricopre praticamente da sempre. Il dott. Eugenio Jannelli con la sua grande esperienza è il medico ortopedico di riferimento della squadra, mentre il dott. Alessandro De Joannon – altra figura storica del club – e il confermato dott. Alberto Bubba saranno i fisioterapisti.

Dichiara la presidente Caterina Zanardi