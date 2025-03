Serie B – La Bakery Piacenza ritrova il sorriso e manda Omegna al tappeto 64-59

Trentatreesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2024/2025, la Bakery Piacenza ospita la Fulgor Omegna.

La cronaca

Il primo quarto di gioco tutto è tranne che spettacolare. Basti sapere che entrambe le squadre raggiungono quota 10 pu nti soltanto nell’ultimo minuto di gioco. Parte bene Longo autore dei primi 4 punti di Piacenza. Gli errori sono comunque tanti, das ambo le parti, e le difese ringraziano. Omegna prova l’allungo sul 4-8, ma Naoni prima e Taddeo poi ricuciono le distanze. A Chiti spetta il canestro della doppia cifra, con Taddeo che sfiora il canestro da metà campo sulla sirena del primo quarto, e inaugura il secondo con il piazzato del vantaggio (12-11).

L’esterno biancorosso è in trance agonistica, e replica canestro su canestro agli avversari, con tanto di tripla che vale il vantaggio sul 21-17 allo scollinamento di metà frazione. Senza Klanskis, coach Salvemini è costretto a giocare per gran parte del match con quattro esterni ed un solo lungo. Con capitan Perin che si sblocca, e Longo che usa in modo fantastico il piede perno, la Bakery resta avanti. Anche perché la penetrazione di Naoni taglia la difesa in due, mentre Morvillo ricicla un rimbalzo offensivo. Ma Omegna resta lì, appiccicata sino all’intervallo nonostante la tripla di Perin.

Secondo tempo

Sono quattro gli errori dal campo di Piacenza, prima che Lanzi trovi il bersaglio nella ripresa. Omegna nel frattempo ne approfitta per tornare a condurre sul 36-39 al 25’. Rispetto al primo tempo, i piacentini limitano le palle perse, ma appena ne perdono uno gli avversari segnano in contropiede il +8. Fea si batte come un leone buttandosi su ogni pallone, regalando qualche possesso extra alla Bakery con Naoni che interrompe l’emorragia offensiva appoggiando al vetro, subito imitato da Chiti.

Piacenza piano piano cerca di risalire nel punteggio, dopo aver chiuso sul -9 la terza frazione. Naoni con la tripla dall’angolo e i pick and roll con Longo coinvolto sono un bel segnale, con il lungo che dopo una poderosa schiacciata fa incetta di liberi accorciando sul 51-53. La rovesciata di Naoni impatta mentre la tripla di Chiti permette il sorpasso sul 56-53 a 3’ dal termine. C’è da stringere le maglie in difesa, e invece si arriva punto a punto sul finale. Naoni è glaciale e fa 3/3 dalla lunetta, e poi serve l’assist del game, set e match a Longo: 64-59 a 15” dalla fine.

Bakery Piacenza-Fulgor Omegna 64-59

Parziali: 10-11, 34-29, 40-49.

Piacenza: Naoni 16, Ndione ne, Perin 5, Morvillo 2, Longo 16, Zoccoletti, Trevisan ne, Blair ne, Fea, Chiti 9, Lanzi 2, Taddeo 14. All. Salvemini.

Omegna: Mazzantini 6, Bellarosa, Paolin 4, Maruca 7, Ferraro, Corgnati 11, Balanzoni 22, Stepanovic 6, Misters 3, Kuznetsov. All. Eliantonio.