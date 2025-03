Serie B – I Fiorenzuola Bees sbancano Ragusa; al PalaPadua è 68-70 in un finale batticuore

I Fiorenzuola Bees sono chiamati alla delicata trasferta sicula nella fondamentale gara playout contro Virtus Ragusa al PalaPadua.

La cronaca

Voltolini inizia con le marce altissime per i Bees per il 3-7 al 2’, Kosic prova a dare fiato al PalaPadua con il trick shot del 7-9, ma Bottioni con la tripla dall’angolo certifica un buon primo quarto dei Bees. 11-14. Ragusa arriva a mettere il muso avanti all’8’ con il lay up mancino alla tabella di Kosic (18-17), ma Biorac in uscita dalla panchina trova il fade away rientrando dall’infortunio. 18-19.

Capitan Bottioni con un’altra tripla fa esultare la panchina gialloblu al 13’ (21-24). Simon chiude un minibreak da 5-0 per Ragusa e costringe coach Dalmonte al timeout pieno al 15’. Seck con la schiacciata mostre e Sabic con la tripla fanno nuovamente allungare Fiorenzuola (30-34 al 18’), con i Bees che chiudono avanti un buon primo tempo sul 32-39.

Secondo tempo

Sabic da una parte e Gloria dall’altra inaugurano un terzo parziale di alta intensità, con Bottioni che alza i giri del motore con una doppia penetrazione mancina che vale il 38-46 al 22’. Gloria si dimostra un rebus in post basso, con Kosic che ricuce appieno la sfida con la tripla in transizione che vale il 45-46. Timeout Dalmonte.

Vavoli e Kosic chiudono un imponente break per la Virtus Ragusa da 12-0 con il sorpasso locale (50-46 al 26’). I Bees scavano dal fondo del tunnel, e grazie a Seck impattano al 28’ sul 52-52.

Vavoli sotto canestro e Bertocco da 3 punti consegnano il +4 a Ragusa ad inizio dell’ultimo parziale, ma Voltolini realizza un importante 2/2 in un quarto teso. 61-59 al 35’. Colussa realizza la tripla del sorpasso, con Sabic che lo imita e costringe al timeout Ragusa. 61-65 al 37’.

Voltolini realizza la tripla dall’angolo che tira la volata lunga ai Bees (63-70 al 38’), ma Ragusa non e’ sazia e trova un long two fondamentale con Bertocco. 68-70 a 10 secondi dalla fine e timeout Fiorenzuola.

Nonostante il pallone perso dai Bees, la difesa gialloblù costringe all’errore Ragusa, con Fiorenzuola che espugna il PalaPadua per 2 punti fondamentali.

Virtus Ragusa vs Fiorenzuola Bees 68-70

(20-19; 32-39; 54-55)

Virtus Ragusa: Erkmaa 3; Piscetta ne; Bertocco 7; Simon 3; Gloria 15; Tumino; Vavoli 18; Calvi 5; Abba 4; Ianelli ne; Kosic 13. All. Lia – Di Gregorio

Fiorenzuola Bees: Biorac 3; Galassi ne; Colussa 6; Bottioni 16; Seck 8; Voltolini 16; Guaccio 2; Sabic 17; Bellinaso ne; Negri 2; Redini ne. All. Dalmonte