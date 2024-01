Serie B – La Bakery Piacenza saluta Benjamin Marchiaro

La Bakery Piacenza comunica di aver rescisso consensualmente il contratto con l’atleta Benjamin Marchiaro. In 19 partite giocate con la casacca biancorossa, tra Supercoppa e campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2023/24, l’esterno argentino classe 2004 ha confezionato le medie di 3.7 punti e 2.5 rimbalzi in 15.7 minuti di utilizzo.

La società augura a Benji un futuro radioso, vista la sua giovanissima età, e lo ringrazia per l’impegno profuso in questi mesi affinché possa raggiungere i migliori traguardi sportivi dopo anni di sacrifici.