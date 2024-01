Violenta lite con graffi e spintoni tra due donne: “Mi ha spinta giù per le scale”. Arrivano i carabinieri

Due donne litigano sul pianerottolo e in strada, accorrono i carabinieri. L’episodio è accaduto nel pomeriggio di lunedì 8 gennaio in viale Malta.

In base alle prime ricostruzioni sarebbero coinvolte due donne straniere di 29 e 43 anni e la dinamica dell’accaduto è al vaglio dell’equipaggio del Radiomobile di Piacenza intervenuto sul luogo.

L’accesa discussione è avvenuta alla presenza di un altro uomo che era a colloquio con una delle due per altre questioni e che preoccupato tramite il 112 ha chiesto l’intervento della pattuglia dei carabinieri. Non sono ancora chiare le motivazioni esatte della lite, ma quasi sicuramente sono legate a futili motivi di vicinato e vecchi dissapori come ad esempio il problema dei panni stesi sul pianerottolo.

All’arrivo dei militari le due donne avevano già finito di passare dalle parole ai fatti. Una ha affermato che, dopo una prima discussione avvenuta sul pianerottolo del condominio, è stata spinta e fatta ruzzolare giù per le scale, per poi continuare la discussione in strada con graffi ed unghiate al volto.

L’altra invece ha affermato che mentre stava parlando in strada per questioni private con l’uomo che ha richiesto l’intervento, è stata aggredita e spintonata violentemente contro una fioriera.

Sul posto, per le lievi ferite riportate dalle due donne, è intervenuto il personale medico del 118, che medicava sul posto le due donne. I sanitari hanno trasportato solo la 29enne precauzionalmente al pronto soccorso per più approfonditi accertamenti.