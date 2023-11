Serie B – La Bakery Piacenza non c’è, Legnano domina e vince 84-64

Brutta sconfitta per la Bakery Piacenza, che dopo il KO accusato a Desio cade anche nel teatro del PalaBorsani di Castellanza. I piacentini, come già successo altre volte quest’anno, sbagliano l’approccio e vengono seppelliti della Sae Scientifica Legnano di coach Paolo Piazza (84-64 il finale). In casa Knights brillano gli ex Raivio (18 pts) e Sacchettini (21pts e 5rebs), mentre per i biancorossi si “salvano” solamente Wiltshire e Criconia.

Per i lombardi questi sono due punti importanti, perché segnano una bella svolta dopo lo stop di Treviglio con Lissone, mentre per la Bakery, come scritto sopra, è il secondo risultato negativo in serie. I ragazzi di coach Salvemini proveranno a rialzarsi nel match di domenica contro Crema (diretta alle 18:00 sulle frequenze di Radio Sound).

La cronaca

L’avvio non è dei migliori, tant’è che il primo canestro biancorosso arriva dopo un timeout di coach Salvemini e l’11-0 degli avversari. Lo griffa Wiltshire, con El Agbani che prova a suonare la carica con la tripla. La Bakery però subisce troppo gli avversari, soprattutto a rimbalzo. I liberi di capitan Mastroianni non evitano a Legnano di triplicare il bottino (21-7). Soviero con le sue zingarate prova ad alzare i ritmi di una partita che si gioca sui binari più congeniali ai padroni di casa.

Dopo diversi viaggi in lunetta che tengono in scia i biancorossi, la tripla di Criconia è una boccata d’ossigeno prima della sospensione (32-16). Il gioco da tre punti di Maglietti cerca di scuotere i compagni, mentre Besedic commette tre falli in poco più di un minuto e continua ad essere estraneo alla gara. La stoppata di Manenti ed il recupero di Maglietti non sono sfruttati da un attacco che tira di più ma peggio di quello avversario.

Piacenza continua a faticare a trovare le misure del canestro avversario anche ad inizio ripresa. Servono 3’ prima che Criconia trovi il fondo della retina. Dall’altra parte Legnano continua a segnare raddoppiando i biancorossi (54-27). Prova a darsi una scrollata Besedic, che firma un gioco da tre punti. Poche azioni dopo gli viene fischiato però il quinto fallo, e abbandona anzitempo la gara.

L’incontro della Bakery non s’infiamma, neppure quando El Agbani segna in penetrazione e Manenti converte il contropiede. Legnano veleggia oltre le 20 lunghezze di vantaggio all’ultimo riposo. Soviero e Maglietti cercano sotto canestro Manenti, bravo a farsi trovare pronto ad appoggiare al vetro; ma la partita sembra bella che andata quando al 33’ viene chiesto timeout. I padroni di casa raggiungono anche i 30 punti di vantaggio, quando i canestri ancora di Manenti e Wiltshire riducono la distanza.

Legnano – Bakery Piacenza 84-64

LEGNANO: Sipala 7, Sacchettini 21, Marino 8, Ghigo, Casini 7, Amorelli, Fragonara 11, Raivio 18, Pirovano, Planezio 6, Gobbato 6. All: Piazza

BAKERY PIACENZA: Wiltshire 12, Criconia 15, Maglietti 5, Marchiaro, Manenti 0, El Agbani 5, Mastroianni 8, Besedic 3, Soviero 6, Ringressi NE, Alberici NE. All: Salvemini