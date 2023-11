Serie A2 – Filloy leggendario, Trieste supera l’Assigeco Piacenza in volata 87-84

Ancora in volata, ancora una volta un finale sfavorevole. È lo stesso film di domenica quello vissuto dall’Assigeco Piacenza, che per la seconda giornata consecutiva si deve arrendere nell’ultimo minuto. I biancorossoblù di coach Salieri, dopo il KO con l’Unieuro, perdono anche con Trieste, trascinata da un Filloy in formato superstar. L’ex campione d’Italia con la Reyer Venezia dipinge basket sul parquet del PalaBanca, guidando i compagni al successo. Sono 29 alla sirena i punti del nativo di Cordoba, che valgono l’84-87 finale.

Diversi rimpianti in casa Piacenza, che nonostante cinque uomini in doppia cifra (Gallo, Veronesi, Miller, Filoni, Skeens) non riesce a trovare il bandolo della matassa. Decisiva in negativo la percentuale ai liberi: Miller e soci hanno tirato 6/17, gettando alle ortiche due punti che sembravano alla portata.

Vittori pesante per la formazione friulana, che torna a gioire e sale al quinto posto in solitaria, mentre l’Assigeco dovrà cercare la reazione sul campo più difficile di tutto il campionato: quello della Fortitudo Bologna (diretta domenica alle ore 18:00 su Radio Sound).

I quintetti

ASSIGECO PIACENZA: Veronesi, Sabatini, Miller, Skeens, Bonacini.

TRIESTE: Candussi, Campogrande, Ruzzier, Brooks, Deangeli.

Primo periodo

Partenza razzo al PalaBanca: 5-4 per Piacenza dopo i primi due minuti. Fallo in attacco di Sabatini, si ferma per un attimo il flusso dei ragazzi di Salieri. Candussi pareggia sul 9-9 al giro di boa del primo periodo. Girandola di cambi: entrano le prime riserve. Bombe di Filloy e Veronesi: 12-14. Skeens fa la voce grossa a centro area: 16-16. Tornano ad accendersi gli attacchi: Brooks firma il +3 per i friulani. Il primo quarto va in archivio sul 24-21 per gli ospiti.

Secondo periodo

Accelerazione di Brooks e bomba di Querci: 24-26. Ferrero inchioda di prepotenza, Filoni risponde con la bomba: 29-30. Gli attacchi e le difese si equivalgono, c’è grande equilibrio. Timeout Trieste sul 33-34. Qualche fischio controverso contro l’Assigeco, Salieri alza la voce con gli arbitri. Quattro punti facili per Piacenza: 37-35. Ritorna prontamente davanti la formazione ospite: bomba di Filloy per il 41-37. Miller risponde con la stessa moneta, ma è ancora super Filloy (12pts) e massimo vantaggio Trieste sul +7. Tutti negli spogliatoi sul punteggio di 51-45 per Trieste.

Terzo periodo

Si ricomincia senza canestri, ma l’intensità è folle. Trieste prova a dare un’altra spallata al match con Brooks e Filloy, Salieri ferma l’incontro: 45-56. Ancora Filloy fantastico: buca quota 21 punti e timbra il +13. Ora Piacenza appare un po’ in difficoltà, i friulani mettono il turbo: 51-64. Bombe di Ruzzier e Gallo, punteggio che lievita. Ruggito biancorossoblù negli ultimi 120 secondi: Serpilli e Skeens riportano la sfida sul 61-67.

Quarto periodo

Coach Christian ferma la partita dopo 50 secondi: Trieste appare nervosa e l’Assigeco ne approfitta per tornare a -4. Secondo fallo in attacco di Candussi, Serpilli ne mette due alla tabella: 65-67. Veronesi a bersaglio dalla lunetta, perfetta parità ad inaugurare gli ultimi sette minuti. Parzialino 6-0 di Trieste, che torna avanti con Campogrande e Brooks: 67-73. Tripla estemporanea di Miller, anche l’ex Toronto trova la doppia cifra: 74-75. Magia di Filloy per Candussi, ma Piacenza riporta tutto in parità: 77-77. Ottava bomba nella serata di Filloy, immediata risposta di Sabatini: 80-80. Ennesimo botta e risposta da tre: 83-83 a 25″ dalla fine. Capolavoro di Filloy (29), Trieste torna avanti 85-83. L’Assigeco prova a pareggiare con Veronesi, ma i liberi del numero 16 non trovano il fondo della retina: finisce 84-87.