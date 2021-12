Serie B, la Canottieri Ongina attesa all’esame-Imecon

Dar continuità a rendimento e classifica difendendo la vetta agganciata sabato scorso. Dopo il brillante tie break vinto contro il Gabbiano Mantova, in serie B maschile la Canottieri Ongina è attesa dall’esame-Imecon, con i gialloneri di Gabriele Bruni di scena sabato alle 21 al PalaBertoni di Crema nell’ottava giornata d’andata del girone C.

Grazie al successo ottenuto nello scontro diretto per l’alta classifica, i monticellesi hanno agganciato il primo posto in coabitazione con i virgiliani a quota 17 punti. Ora non vorranno mollare l’osso, memori anche della lezione di Erbusco (primo ko stagionale contro la Radici Cazzago).

Avversario

L’Imecon Crema è allenata dal bergamasco Tommaso Invernici (da giocatore anche una stagione in A2 con l’Allegrini Bergamo come schiacciatore nel 2004/2005) e in classifica occupa il settimo posto a quota 10 punti in coabitazione con il Miners, un bottino frutto di 4 vittorie e 3 sconfitte. Nelle fila cremasche milita lo schiacciatore Jacopo Filipponi, ex di turno della sfida.

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.