Serie B – La Canottieri Ongina cerca il riscatto immediato contro il Policura Lagaris

Riscatto da cercare e ritorno alla vittoria da inseguire per difendere il secondo posto e di conseguenza la posizione-play off. In serie B maschile, la Canottieri Ongina non vuole sbagliare l’appuntamento casalingo di sabato, quando alle 18 a Monticelli sfiderà il Policura Lagaris, fanalino di coda del girone B dove invece i piacentini sono alla piazza d’onore alle spalle della capolista Gabbiano Mantova.

Sulla strada della squadra di Gabriele Bruni, un nuovo avversario trentino dopo la Ks Rent Trentino “giustiziera” dei gialloneri sabato scorso nel match di Bolghera (3-1).

Avversario

l Policura Lagaris è allenato da Francesco Gagliardi. In classifica è ultimo con 3 punti, frutto della vittoria piena interna contro l’Acv Miners dello scorso 6 marzo.

Il turno

Canottieri Ongina-Policura Lagaris, Gabbiano Mantova-Imecon Crema, Radici Cazzago-Acv Miners, Volley Cavaion-Unitrento Volley, Valtrompia Volley-Ks Rent Trentino, Mgr Grassobbio-Arredopark Dual Caselle.

La classifica

Gabbiano Mantova 50, Canottieri Ongina 43, Unitrento Volley 40, Valtrompia Volley 32, Arredopark Dual Caselle 31, Mgr Grassobbio 26, Ks Rent Trentino 23, Imecon Crema 21, Volley Cavaion 20, Radici Cazzago 18, Acv Miners 17, Policura Lagaris 3.

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.