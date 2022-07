Serie B – La Canottieri Ongina vira verso Ovest: è inserita nel girone A

Cambio di rotta per la Canottieri Ongina, che è stata inserita nel girone A di serie B maschile al posto del raggruppamento C della scorsa stagione. La formazione piacentina, dunque, migra da Est verso Ovest, incontrando otto squadre piemontesi e cinque liguri e soprattutto cambiando in toto le avversarie.

Serie B maschile girone A

Novi Pallavolo, Pallavolo La Bollente, Pallavolo Alba, Sant’Anna Pescatori, Alto Canavese Volley, Pallavolo Valli di Lanzo, Sitting Volley Chieri, Volley Parella Torino, Cus Genova, Colombo Volley Genova, Abc Volley La Spezia, Polisportiva Dilettantistica Nuova Pallavolo San Giovanni, Albisola Pallavolo, Canottieri Ongina.