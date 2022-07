Furgone in un canale nei pressi di Cortemaggiore, grave un uomo di 60 anni

Grave incidente nella zona di Cortemaggiore. I fatti sono accaduti intorno alle 15, lungo una strada carraia nei pressi della Provinciale. Un uomo di 60 anni era al volante di un furgone quando, per motivi da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo: dopo aver urtato contro una sbarra, il conducente ha terminato la corsa in un canale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il furgone per consentire ai sanitari di prestare le cure del caso. Un lavoro non facile dal momento che il mezzo si trovava di fatto in bilico, con il conducente impossibilitato a lasciare l’abitacolo a causa delle lesioni riportate. Una volta riusciti a estrarre l’uomo dall’abitacolo, i pompieri hanno affidato il 60enne agli operatori del 118. Considerate le ferite riportate, l’elisoccorso proveniente da Brescia ha trasportato l’uomo al pronto soccorso di Parma.