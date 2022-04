Serie B – La Canottieri Ongina vuole difendere il secondo posto a Grassobbio

Un punto, che assomiglia tanto a una medaglia con due facce contrastanti. Da un lato, un’entità che non ipoteca il futuro, dall’altro un “tesoretto” prezioso da difendere. Sarà soprattutto quest’ultimo versante ad animare la corsa play off della Canottieri Ongina in serie B maschile, con la squadra di Gabriele Bruni attesa domani (sabato) alle 20,30 dalla trasferta bergamasca di Grassobbio.

Contro una Mgr già salva, i gialloneri piacentini cercheranno il bottino pieno per difendere il secondo posto e il +1 su Unitrento Volley (giustiziera sabato scorso di De Biasi e compagni), fondamentale per accedere ai play off in compagnia della capolista Gabbiano Mantova. Per la squadra del presidente Fausto Colombi, si tratta del penultimo appuntamento di regular season prima del match casalingo di sabato 30 aprile contro Cavaion.

L’avversario

La Mgr Grassobbio è allenata da Fabrizio Incitti e in classifica occupa il sesto posto con 31 punti.

Il turno

Imecon Crema-Acv Miners, Mgr Grassobbio-Canottieri Ongina, Valtrompia Volley-Policura Lagaris, Gabbiano Mantova-Unitrento Volley (martedì 26 aprile), Radici Cazzago-Arredopark Dual Caselle, Volley Cavaion-Ks Rent Trentino.

La classifica

Gabbiano Mantova 56, Canottieri Ongina 46, Unitrento Volley 45, Valtrompia Volley 36, Arredopark Dual Caselle 34, Mgr Grassobbio 31, Ks Rent Trentino 25, Imecon Crema 24, Volley Cavaion 21, Acv Miners 20, Radici Cazzago 19, Policura Lagaris 3.

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.