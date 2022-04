Serie B – La Canottieri Ongina torna subito al successo: 3-0 alla “Cenerentola” Lagaris

Riscatto immediato per la Canottieri Ongina nel campionato di serie B maschile (girone C), con la squadra di Gabriele Bruni a segno sabato contro la “Cenerentola” Policura Lagaris. I gialloneri piacentini si sono imposti nettamente con un rotondo 3-0, figlio di altrettanti parziali a senso unico e che hanno visto Monticelli riscattare il precedente ko di Bolghera contro la Ks Rent Trentino (3-1). Sessanta per cento di positività in attacco e dieci muri alcune fotografie statistiche della prova della Canottieri Ongina, sempre con il bandolo della matassa in mano.

Grazie a questi tre punti, la Canottieri Ongina consolida il secondo posto (utile in chiave play off), portando da tre a quattro i punti di vantaggio sull’Unitrento Volley (terzo), prossimo avversario sabato alle 20 in trasferta in una sfida che per i gialloneri prosegue il filotto di avversari trentini.

CANOTTIERI ONGINA-POLICURA LAGARIS 3-0

(25-16, 25-13, 25-15)

CANOTTIERI ONGINA: Piazzi 5, Fall 9, Ramberti 2, Bacca 6, Ousse 9, Miranda 15, Cereda (L), De Biasi B. 4, De Biasi M., Zorzella 3, Paratici 3. N.e.: Durante, Caci (L). All.: Bruni

POLICURA LAGARIS: Frizzera 8, Calcinardi 2, Valkovets 5, Braito 9, Targa 2, Antoniazzi 4, Ferrari (L), Frassanella, Galbero 4, Zanettin, Poletti. N.e.: Pizzini, Bellotti (L). All.: Gagliardi

ARBITRI: Tawfik e Dellapina

Risultati

Canottieri Ongina-Policura Lagaris 3-0

Gabbiano Mantova-Imecon Crema 3-0

Radici Cazzago-Acv Miners 1-3

Volley Cavaion-Unitrento Volley 2-3

Valtrompia Volley-Ks Rent Trentino 3-1

Mgr Grassobbio-Arredopark Dual Caselle 3-2

Classifica

Gabbiano Mantova 53, Canottieri Ongina 46, Unitrento Volley 42, Valtrompia Volley 35, Arredopark Dual Caselle 32, Mgr Grassobbio 28, Ks Rent Trentino 23, Imecon Crema, Volley Cavaion 21, Acv Miners 20, Radici Cazzago 18, Policura Lagaris 3.