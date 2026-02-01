Serie B – L’Assigeco Piacenza si spegne completamente nel quarto periodo: sconfitta pesante ad Agrigento

Dopo tre vittorie consecutive si interrompe la striscia di vittorie in trasferta per l’UCC Assigeco Piacenza. Sul parquet del PalaMoncada, i Lupi giocano un buon primo tempo per poi incappare in un primo momento di difficoltà nel terzo quarto, chiuso comunque a -3 dagli avversari. Nel quarto periodo, subito dopo aver trovato il pareggio, i ragazzi di coach Lottici spengono completamente la testa e, oltre a commettere parecchi falli di frustrazione, subiscono un parziale massiccio che spiana ad Agrigento la strada della vittoria.

Padroni di casa che trovano 79 punti dal trio Zampogna-Douvier-Conti, mentre ai biancorossoblu non bastano i 15 punti di Mazzucchelli, unico giocatore piacentino insieme a Ferraro e Poggi a chiudere la gara in doppia cifra. È un passivo pesante per l’Assigeco, chiamata a reagire già domenica prossima con la sfida casalinga contro La T Tecnica Gema Montecatini.

Le parole del coach

“Abbiamo giocato una buona partita per tre quarti, forse per quello che avevamo fatto potevamo anche avere un vantaggio maggiore. Nel quarto periodo abbiamo perso la testa dopo un paio di situazioni dove non sono arrivati dei fischi, ma non possiamo permetterci che questo accada, perché poi abbiamo completamente perso il ritmo di gioco vanificando gli sforzi precedenti. È un passo indietro a livello di mentalità, dobbiamo archiviare questa sfida e pensare subito al prossimo impegno casalingo contro La T Tecnica Gema Montecatini”.

Moncada Energy Agrigento – UCC Assigeco Piacenza 91-71

(22-26; 20-20; 18-11; 31-14)

Moncada Energy Agrigento: Alfonso Zampogna 31 (4/6, 6/8), Alberto Conti 22 (4/8, 0/6), Lorenzo Querci 2 (1/3, 0/4), Federico Grani 4 (1/4, 0/1), Bryce Douvier 26 (10/16, 1/3); Matteo Cagliani 0, Kenneth Viglianisi 0, Raimundo Orrego 0, Albano Chiarastella 4 (2/2 da due), Giulio Martini 2 (1/1 da due), Andrea Ambrogio 0. Allenatore: Devis Cagnardi (assistenti: Paolo D’Angelo, Roberto Gargano).

UCC Assigeco Piacenza: Leonardo Valesin 8 (2/3, 0/3), Lorenzo Calbini 7 (2/6, 1/3), Dalton Pepper 9 (3/5, 1/5), Giovanni Poggi 11 (3/3 da due), Simon Anaekwe 4 (2/4 da due); Andrea Mazzucchelli 15 (2/3, 2/4), Gianmarco Fiorillo 0, Martino Criconia 3 (1/4 da tre), Massimiliano Ferraro 10 (3/6, 1/3), Joaquin Sarmiento 4 (2/4 da due). Ne: Kuot Yak Deng Kuot, Gabriele Cattivelli. Allenatore: Simone Lottici (assistenti: Roberto Villani, Luca Ogliari).

