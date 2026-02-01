Serie B – La Bakery Piacenza non completa la rimonta, vince Piazza Armerina 57-70

Sconfitta interna per Bakery Piacenza nel 24esimo turno di Serie B Nazionale: al PalaBakery vince Piazza Armerina 57-70. Dopo un inizio equilibrato, i biancorossi vanno sotto anche di 20 punti, ma non mollano mai e nel quarto quarto sfiorano una rimonta che sarebbe stata epica.

Bene le prove di Giannone, Korlatovic, Bocconcelli e Abba, tutti autori di 10 punti. Nota di merito per il 17enne Beccari, partito per la prima volta in quintetto in Serie B Nazionale.

La cronaca della gara

Coach Salvemini cambia il quintetto dei biancorossi: out Dore, in panchina ma indisponibile per un piccolo problema fisico, dentro Edoardo Beccari, alla prima da titolare. Almansi e Markovic guidano i siciliani, che provano subito a fare la differenza, ma Giannone su tutti tiene francobollata la Bakery. La bomba di Riccivale il 16-14, Colussa e Benites ribaltano la gara prima della pausa per il 18-22 ospite.

Piazza Armerina cambia subito marcia nel secondo. Le triple di Paulinus fanno malissimo a Piacenza, che fatica a restare attaccata nonostante gli sforzi di Bocconcelli. Colussa segna ancora da fuori e porta il punteggio sul 25-42. I liberi di Ricci e le giocate di Morvillo possono il giusto, 29-45 all’intervallo.

Sulla stessa scia buona parte del terzo quarto, nonostante l’apporto di Borriello che finalmente inizia a farsi vedere con continuità nella gestione dei possessi. Piazza Armerina prova a chiuderla definitivamente e tocca anche i 20 punti di vantaggio, i due canestri segnati da Korlatovic rendono meno amaro il parziale sul 41-56.

Altra musica nella prima parte del quarto quarto, quando Piacenza tira fuori i muscoli e si riavvicina seriamente agli avversari. Bocconcelli guida la riscossa di casa per un parziale Bakery da 21-7 a cavallo dei due periodi conclusivi.

I biancorossi però si fermano a quota 52: dal -6 che fa illudere il PalaBakery al parziale devastante ospite con Benites, Markovic e Cepic che regolano la contesa, tornando sopra oltre i 10 punti. La tripla del classe 2007 Giovanni Scardoni, entrato nel finale per la Bakery, fissa il punteggio sul 57-70.

Prossimo impegno, per Bakery Piacenza, domenica 8 febbraio alle ore 17 in casa di Infodrive Capo d’Orlando.

Bakery Piacenza-Siaz Basket Piazza Armerina 57-70

(18-22, 29-45, 41-56)

Bakery Basket Piacenza: Beccari, Giannone 10, Borriello 3, Ricci 7, Abba 10, Morvillo 4, Bocconcelli 10, Korlatovic 10, Banella, Scardoni 3, Dore N.e, Salvaderi N.e. All. Salvemini.

Siaz Basket Piazza Armerina: Cepic 10, Lepichev 6, Meluzzi 5, Almansi 3, Markovic 9, Benites 7, Paulinus 6, Gallizzi, Colussa 11, Biordi 13. All. Ducarello.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy