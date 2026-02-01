Serie B – La Bakery Piacenza non completa la rimonta, vince Piazza Armerina 57-70

Sconfitta interna per Bakery Piacenza nel 24esimo turno di Serie B Nazionale: al PalaBakery vince Piazza Armerina 57-70. Dopo un inizio equilibrato, i biancorossi vanno sotto anche di 20 punti, ma non mollano mai e nel quarto quarto sfiorano una rimonta che sarebbe stata epica.
Bene le prove di Giannone, Korlatovic, Bocconcelli e Abba, tutti autori di 10 punti. Nota di merito per il 17enne Beccari, partito per la prima volta in quintetto in Serie B Nazionale.
La cronaca della gara
Coach Salvemini cambia il quintetto dei biancorossi: out Dore, in panchina ma indisponibile per un piccolo problema fisico, dentro Edoardo Beccari, alla prima da titolare. Almansi e Markovic guidano i siciliani, che provano subito a fare la differenza, ma Giannone su tutti tiene francobollata la Bakery. La bomba di Riccivale il 16-14, Colussa e Benites ribaltano la gara prima della pausa per il 18-22 ospite.
Piazza Armerina cambia subito marcia nel secondo. Le triple di Paulinus fanno malissimo a Piacenza, che fatica a restare attaccata nonostante gli sforzi di Bocconcelli. Colussa segna ancora da fuori e porta il punteggio sul 25-42. I liberi di Ricci e le giocate di Morvillo possono il giusto, 29-45 all’intervallo.
Sulla stessa scia buona parte del terzo quarto, nonostante l’apporto di Borriello che finalmente inizia a farsi vedere con continuità nella gestione dei possessi. Piazza Armerina prova a chiuderla definitivamente e tocca anche i 20 punti di vantaggio, i due canestri segnati da Korlatovic rendono meno amaro il parziale sul 41-56.
Altra musica nella prima parte del quarto quarto, quando Piacenza tira fuori i muscoli e si riavvicina seriamente agli avversari. Bocconcelli guida la riscossa di casa per un parziale Bakery da 21-7 a cavallo dei due periodi conclusivi.
I biancorossi però si fermano a quota 52: dal -6 che fa illudere il PalaBakery al parziale devastante ospite con Benites, Markovic e Cepic che regolano la contesa, tornando sopra oltre i 10 punti. La tripla del classe 2007 Giovanni Scardoni, entrato nel finale per la Bakery, fissa il punteggio sul 57-70.
Prossimo impegno, per Bakery Piacenza, domenica 8 febbraio alle ore 17 in casa di Infodrive Capo d’Orlando.
Bakery Piacenza-Siaz Basket Piazza Armerina 57-70
(18-22, 29-45, 41-56)
Bakery Basket Piacenza: Beccari, Giannone 10, Borriello 3, Ricci 7, Abba 10, Morvillo 4, Bocconcelli 10, Korlatovic 10, Banella, Scardoni 3, Dore N.e, Salvaderi N.e. All. Salvemini.
Siaz Basket Piazza Armerina: Cepic 10, Lepichev 6, Meluzzi 5, Almansi 3, Markovic 9, Benites 7, Paulinus 6, Gallizzi, Colussa 11, Biordi 13. All. Ducarello.