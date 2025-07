Serie B – L’Assigeco rinforza il reparto esterni con un innesto di esperienza: ufficiale la firma di Martino Criconia

Specialista da oltre l’arco, esperienza e una buona attitudine difensiva. L’UCC Assigeco Piacenza è lieta di annunciare, in data odierna, di aver sottoscritto un accordo annuale con l’atleta classe 1998 Martino Criconia, nell’ultima stagione a Chiusi.

La carriera

Guardia di 196cm per 83kg, all’occorrenza in grado di ricoprire anche il ruolo di ala piccola, Martino Criconia nasce a Mestre e si forma cestisticamente nel settore giovanile della Reyer Venezia. Con la società lagunare conquista uno scudetto Under 18, venendo inserito nel miglior quintetto delle finali nazionali, e debutta in Serie A nell’ottobre 2015. Dopo due esperienze in Serie B con Giulianova e Valsesia, nella stagione 2019/2020 firma per la San Giobbe Chiusi, dove si rende protagonista di un eccezionale triplo salto di categoria dalla Serie C Gold alla Serie A2, passando per la vittoria del campionato di Serie B nel 2020/2021.

Segue un’altra annata nel campionato cadetto con la maglia di Mantova, prima di tornare nella terza categoria nazionale nel 2023/2024 per sposare il progetto della Bakery Piacenza, dove vive la sua miglior stagione a livello realizzativo con 12.6 punti di media a partita, offrendo anche una prestazione da 33 punti nella vittoria interna sulla Gema Montecatini. La scorsa estate l’inizio di una seconda avventura a Chiusi, terminata con 8.9 punti, 3.9 rimbalzi e 2.3 assist a partita, mancando l’accesso ai playoff di un nulla con la sconfitta nella seconda e decisiva partita di play-in.

Le parole del giocatore

“Durante questo periodo di off-season osservavo con attenzione la composizione delle squadre, e ho subito notato come l’Assigeco stesse costruendo un roster solido, ricco di giocatori esperti e profili ideali per la categoria. Il livello del campionato si fa sempre più alto di anno in anno, ma sono convinto che abbiamo tutte le possibilità per disputare una grande stagione; ovviamente molto dipenderà da noi stessi e da ciò che sapremo mettere ogni giorno in palestra. A livello personale, credo di poter portare in dote un po’ di esperienza, pur essendo ancora in un percorso di crescita. Non vedo l’ora di iniziare: spero che questa annata ci regali soddisfazioni e possa andare nel miglior modo possibile”.

Le parole di coach Manzo

“Martino è un giocatore esperto che può offrire tante soluzioni in diversi ruoli. Si incastra benissimo nella nostra squadra per quello che vogliamo sia dal punto di vista offensivo che difensivo, ed è dotato di un eccellente tiro dalla lunga distanza. Sono molto contento del suo arrivo: ci darà un importante contributo”.

Sul suo innesto, il direttore sportivo Alessandro Pagani dichiara

“Con lo staff eravamo alla ricerca di un profilo con le caratteristiche di Martino, e siamo molto soddisfatti di aver raggiunto un accordo con lui per la prossima stagione sportiva. Ha maturato esperienze significative sia in Serie A2 che in Serie B Nazionale, con le maglie di Chiusi e Bakery Piacenza; il fatto che conosca già il contesto cittadino rappresenta un valore aggiunto. È un giocatore esperto, con la giusta attitudine difensiva, un ottimo tiro da fuori e l’intelligenza cestistica per guadagnarsi falli e vantaggi offensivi. Siamo certi che non avrà problemi ad amalgamarsi in questa nuova realtà. Gli do il mio più caloroso benvenuto, nell’attesa di vederlo presto in campo con i colori biancorossoblu”.

