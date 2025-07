Volley, Serie B1 – Quinto botto di mercato per la Pallavolo San Giorgio: l’alzatrice Francesca Bresciani

La società Pallavolo San Giorgio è felice di annunciare l’arrivo dell’alzatrice Francesca Bresciani in vista della stagione 2025/2026 che vedrà la formazione piacentina ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie B1, il secondo consecutivo della storia.

Toscana della Lunigiana, provincia di Lucca, terra natia del presidente Dino Viola, Francesca Bresciani è nata il 12 luglio 1999. Alta 175 centimetri è cresciuta nella giovanili del Nottolini Capannori arrivando a debuttare in B1 nel 2021. Nel 2022 si trasferisce all’Hermaea Olbia in A2, squadra allenata da Dino Guadalupi, dove ha esordito il 9 novembre dello stesso anno in Esperia-Olbia, turno infrasettimanale, gara vinta dalle cremonesi per 3-0. In Gallura contribuisce alla conquista della Pool Promozione al termine del campionato nel quale sono arrivate tante soddisfazioni e la stagione successiva lascia la Sardegna e veste il biancorosso delle ‘cocche’ della Futura Volley Giovani Busto Arsizo in A2, centrando i playoff promozione per la massima serie. Nel 2024-2025 scende di categoria e sposa il progetto del Volley Cr Transport Ripalta ed è stata avversaria della sua attuale squadra, chiudendo la stagione al quarto posto ad un passo dalla post season.

In linea temporale Francesca Bresciani è la quinta new entry della formazione giallobiancoblù di coach Matteo Capra, dopo quelli di Melissa Martinelli, Chiara Sesenna, Sofia Cornelli e Francesca Caviati e si aggiunge alle confermate Giulia Gilioli, Greta Galelli, Virginia Lunardini, Chiara Cossali e Chiara They.

