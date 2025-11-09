Serie B – L’Assigeco sbanca Fidenza dopo un tempo supplementare: buona la prima per i nuovi Lupi di coach Lottici

È sofferta ma vincente la prima partita per la nuova UCC Assigeco Piacenza guidata da coach Lottici. Sul parquet del Pala Pratizzoli di Fidenza i Lupi lottano alla pari per due quarti contro i padroni di casa, per poi tentare l’allungo nel terzo parziale e in avvio dell’ultimo spicchio di gara, con la tripla di Valesin del +11 a otto minuti dalla fine che sembra indirizzare la sfida.

Da quel momento, ad eccezione di un canestro di Kuot, l’attacco biancorossoblu si ferma completamente, Fidenza rimonta e riesce a forzare la partita all’overtime. Nei cinque minuti extra i ragazzi di coach Lottici dimostrano però maggiori nervi saldi e, grazie anche all’ottimo lavoro di Criconia in difesa su Mantynen, comunque miglior realizzatore della gara con 27 punti, riescono a portare a casa i due punti trovando così la seconda vittoria esterna stagionale. Il campionato, tuttavia, non concede un momento di tregua: mercoledì si torna subito in campo per il match infrasettimanale casalingo contro gli Herons Montecatini.

Le parole di coach Lottici

“Eravamo consapevoli fosse una partita difficile però, come ho detto nello spogliatoio ai ragazzi, siamo stati bravi a ricomporci dopo il momento di crisi del quarto periodo dove Fidenza è riuscita a ricucire il divario. Nel tempo supplementare siamo rimasti lucidi e determinati a portare a casa la vittoria. Personalmente, avrei voluto essere più d’aiuto alla squadra, ho diretto il mio primo allenamento giovedì e devo ancora conoscerla al 100%, proprio per questo volevo ringraziare i miei assistenti che mi hanno dato una grande mano a preparare la gara”.

Foppiani Fulgor Fidenza – UCC Assigeco Piacenza 72-76

(18-22; 21-20; 15-20; 14-6; 4-8)

Foppiani Fulgor Fidenza: Edoardo Scattolin 4 (1/4 da due), Alberto Scardoni 3 (0/1, 1/2), Cesare Placinschi 8 (1/6, 2/3), Joel Mantynen 27 (5/14, 0/6), Lucio Martini 17 (8/12 da due); Gabriele Ghidini 6 (3/6, 0/3), Carmine Caporaso 5 (1/2, 1/4), Manuele Pezzani 0 (0/2, 0/1), Maodo Mane 2 (0/4 da due), Denice Obase 0. Ne: Matteo Stuerdo, Francesco Carnevale. Allenatore: Stefano Bizzozi (assistenti: Andrea Marallo, Filippo Antonicelli).

UCC Assigeco Piacenza: Andrea Mazzucchelli 20 (1/3, 3/6), Lorenzo Calbini 10 (2/5, 2/5), Dalton Pepper 6 (1/7, 1/3), Massimiliano Ferraro 6 (2/2, 0/4), Kuot Kuot Yak Deng 6 (3/5 da due); Leonardo Valesin 12 (0/1, 1/4), Gianmarco Fiorillo 0, Martino Criconia 2 (0/1 da due), Giovanni Poggi 12 (3/9, 1/1), Joaquin Sarmiento 2 (1/3, 0/1). Ne: Gabriele Cattivelli, Pietro Reginelli. Allenatore: Simone Lottici (assistenti: Roberto Villani, Luca Ogliari).

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy