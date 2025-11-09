Bandaogo all’ultimo respiro, sesto risultato utile consecutivo per il Fiorenzuola! Il DS Barbieri: “Le cose vanno alla grande” – AUDIO

9 Novembre 2025
Sesto risultato utile consecutivo per il Fiorenzuola di mister Araldi, vittorioso all’ultimo respiro sul campo della Fidentina Borgo San Donnino per 1-0. Risolutivo il gol di Bandaogo, a due minuti dalla fine, dopo un match combattuto su ogni pallone. Il successo permette ai rossoneri di rimanere là in alto, al quinto posto, sempre a -4 dalla capolista Nibbiano e con cinque punti di vantaggio sulla più diretta inseguitrice ovvero il Brescello.

Nella prossima settimana i valdardesi torneranno al Velodromo Pavesi per affrontare la Bobbiese. Match valevole per la 13a giornata di campionato, diretta dalle 14:30 sui canali di Radio Sound.

Le parole del DS Barbieri ai microfoni di Radio Sound

