Serie B – L’Assigeco vola in Sicilia: trasferta ad Agrigento per due punti importanti – AUDIO

La partita casalinga contro San Vendemiano ha lasciato l’Assigeco Piacenza a bocca asciutta, e la formazione veneta di coach Campanella ha così prolungato a tredici la striscia di vittorie positive. Coach Simone Lottici può comunque ritenersi parzialmente soddisfatto: nei primi due quarti, i biancorossoblu mettono in campo un’ottima pallacanestro, salvo poi faticare nel secondo tempo contro la difesa a zona della Rucker. Non bastano i 29 punti di un grande Lorenzo Calbini, ma per l’Assigeco è già tempo di rialzare la china nella trasferta del PalaMoncada contro la Moncada Energy Agrigento. Il match avrà luogo alle 18:00 di questa domenica 1 febbraio.

Le parole di Criconia a Radio Sound

Il focus su Agrigento

Dopo un difficile inizio di campionato, la società della Moncada Energy Agrigento ha concluso alcune operazioni di mercato con l’intento di risollevare le sorti di una squadra che durante l’estate aveva importanti ambizioni. La formazione allenata da coach Devis Cagnardi ha recentemente goduto di una striscia di tre vittorie consecutive, salvo poi arrendersi nella scorsa giornata di campionato nella difficile trasferta di Treviglio. Il roster della squadra è piuttosto diverso da quello che ha affrontato l’Assigeco a settembre, e ora può contare su un backcourt composto dal playmaker Matteo Zampogna, arrivato qualche settimana dopo il match di andata a Piacenza, e Alberto Conti, che dal suo arrivo a fine novembre sta viaggiando alla surreale media di oltre 25 punti a partita.

Il reparto ali è composto da Lorenzo Querci, ex capitano Assigeco al primo anno in Sicilia dopo quattro stagioni in biancorossoblu, e la bandiera Albano Chiarastella, simbolo del club con oltre quattrocento presenze. Sotto canestro vedremo l’esperto pivot Bryce Douvier, arrivato a novembre dal campionato lettone e altro colpo di mercato che testimonia l’impegno della società nel tentare di risalire la classifica. Per fare rifiatare gli esterni, dalla panchina escono il play classe 2003 Matteo Cagliani e l’esperto ex-Rieti Kenneth Viglianisi, mentre a dare il cambio ai lunghi ci saranno Giulio Martini e Federico Grani, che daranno centimetri e fisicità alla second unit. Completa il roster il giovane classe 2005 Raimundo Orrego.

Il match di andata si è concluso con la vittoria di Piacenza per 79 – 70, una partita inizialmente equilibrata che i Lupi hanno saputo indirizzare sui giusti binari dominando nel terzo quarto e gestendo poi il vantaggio nell’ultima frazione di gioco.

Come seguire la partita

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND. Diretta testuale su Sportpiacenza.it.

