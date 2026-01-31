Baseball – Piacenza, la stagione indoor dell’U12 inizia da Parma

Il Piacenza U12 entra in gioco nella Parma West League che terrà impegnate nel corso dell’inverno le migliori giovanili della Emilia Ovest. Teatro del torneo il PalaPonti di Moletolo alla periferia di Parma. I giovani bancorossi giocheranno domenica due partite: alle 14 contro Langhirano ed alle 17 contro Junior Parma B.
Le sfide rientrano nel calendario del girone Young del quale fanno parte anche Crocetta Parma B e Sala Baganza B che i piccoli allenati da Davide Bertonazzi affronteranno domenca prossima. La manifestazione serve anche come qualificazione alle finali della Little League Artic Baseball, destinata a raccogliere le migliori squadre della categoria a livello nazionale.