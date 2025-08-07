Serie B – Massimiliano Obljubech è un nuovo giocatore dei Fiorenzuola Bees

I Fiorenzuola Bees sono contenti di annunciare l’arrivo di Massimiliano Obljubech, playmaker classe 2005, che sarà a disposizione di coach Marco Del Re per la stagione 2025/2026 in Serie B Nazionale Old Wild West.

Obljubech (188 cm per 80 kg) arriva da un percorso di crescita importante, culminato con l’esordio in Serie A con la maglia di Trieste, dove ha collezionato 9 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia.

Nel corso della stagione 2024/2025 ha iniziato il proprio cammino con la Serie C di baskeTrieste, segnando 9.2 punti di media in 10 partite, giocando anche come fuoriquota nel campionato Under 19 Eccellenza. La sua dedizione lo ha reso una presenza costante agli allenamenti della prima squadra triestina, dove ha avuto l’opportunità di confrontarsi quotidianamente con il massimo livello del basket nazionale.

Con grande entusiasmo, Massimiliano si unisce ora al progetto Fiorenzuola Bees, pronto a dare il proprio contributo alla regia della squadra e a proseguire il suo percorso di crescita in un ambiente competitivo come quello gialloblu.

